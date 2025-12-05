Переговоры идут. Один из лучших игроков поколения определился с клубом

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар ведет переговоры по продлению контракт с клубом. Об этом сообщает Санти Ауна.

По информации источника, стороны начали предварительные переговоры по продлению соглашение. Бразилец принял решение остаться в «Сантосе». Ожидается, что стороны в ближайшее время придут к соглашению Действующий контракт истекает 31 декабря 2025 года.

В текущем сезоне Неймар провел 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Неймар привлекает внимание итальянских топ-клубов.