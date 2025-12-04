Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Италии готовят топ-трансфер одного из лучших игроков поколения
Италия
04 декабря 2025, 19:48 | Обновлено 04 декабря 2025, 19:49
1145
0

В Италии готовят топ-трансфер одного из лучших игроков поколения

Неймар привлекает внимание «Наполи», «Интера» и «Ювентуса»

04 декабря 2025, 19:48 | Обновлено 04 декабря 2025, 19:49
1145
0
В Италии готовят топ-трансфер одного из лучших игроков поколения
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар привлекает внимание трех топовых клубов Италии. Об этом сообщает Calciomarceto.

По информации источника, 33-летний вингер интересен «Интеру», «Наполи» и «Ювентуса». Идея подписания бразильца, который 31 декабря станет свободным агентом, активно обсуждается внутри клуба из Милана.

В текущем сезоне Неймар провел 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Неймар определился с будущим клубом.

По теме:
Явный фаворит. На подписание Салаха нашелся неожиданный претендент
Фенербахче может подписать футболиста сборной Украины. Есть три варианта
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал близнецов. Оба топ-таланты
Неймар трансферы трансферы Серии A Сантос Интер Милан Наполи Ювентус чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Calciomercato
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый вожак для «волков»: как Гасперини возвращает Роме надежду на титул
Футбол | 04 декабря 2025, 14:17 4
Новый вожак для «волков»: как Гасперини возвращает Роме надежду на титул
Новый вожак для «волков»: как Гасперини возвращает Роме надежду на титул

Оцениваем перспективы римского клуба с новым тренером

Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Бокс | 04 декабря 2025, 00:07 0
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»

Боксер вспомнил разговор с мэром Киева

ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
Футбол | 04.12.2025, 08:23
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Футбол | 04.12.2025, 08:02
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Лионель МЕССИ: «В худшем случае буду смотреть ЧМ-2026 с трибуны»
Футбол | 04.12.2025, 18:42
Лионель МЕССИ: «В худшем случае буду смотреть ЧМ-2026 с трибуны»
Лионель МЕССИ: «В худшем случае буду смотреть ЧМ-2026 с трибуны»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 35
Футбол
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 10
Футбол
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
02.12.2025, 18:22 2
Футбол
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
04.12.2025, 04:55 12
Бокс
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 11
Футбол
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
03.12.2025, 09:39 15
Футбол
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
03.12.2025, 07:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем