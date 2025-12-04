В Италии готовят топ-трансфер одного из лучших игроков поколения
Неймар привлекает внимание «Наполи», «Интера» и «Ювентуса»
Бразильский вингер «Сантоса» Неймар привлекает внимание трех топовых клубов Италии. Об этом сообщает Calciomarceto.
По информации источника, 33-летний вингер интересен «Интеру», «Наполи» и «Ювентуса». Идея подписания бразильца, который 31 декабря станет свободным агентом, активно обсуждается внутри клуба из Милана.
В текущем сезоне Неймар провел 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Неймар определился с будущим клубом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оцениваем перспективы римского клуба с новым тренером
Боксер вспомнил разговор с мэром Киева