В Италии готовят топ-трансфер одного из лучших игроков поколения

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар привлекает внимание трех топовых клубов Италии. Об этом сообщает Calciomarceto.

По информации источника, 33-летний вингер интересен «Интеру», «Наполи» и «Ювентуса». Идея подписания бразильца, который 31 декабря станет свободным агентом, активно обсуждается внутри клуба из Милана.

В текущем сезоне Неймар провел 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Неймар определился с будущим клубом.