Экс-игрок сборной Украины – о Динамо: «Проблема не только в Шовковском»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о работе Александра Шовковского во главе «Динамо», а также назвал главную ошибку специалиста:

«Проблема не только в Шовковском. Он работал как мог. Проблемы спрятаны глубже, в менеджменте киевского клуба. Впрочем, история Александра Владимировича должна стать примером для других тренеров.

Они должны понимать, что перед тем, как возглавить сильный клуб, нужно пройти все ступени, начиная от детско-юношеского футбола», – считает Левченко.

После увольнения Шовковского киевскую команду возглавил Игорь Костюк, ранее работавший с U-19. После 14 туров «Динамо» набрало 20 баллов и разместилось на седьмой позиции в турнирной таблице.

В ближайшем матче, который состоится 6 декабря, «бело-синие» сыграют против «Кудровки» на выезде.