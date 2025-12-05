Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 декабря 2025, 10:37 | Обновлено 05 декабря 2025, 10:45
Огромное предложение. Один из лучших игроков мира близок к смене клуба

Жоау Невеш может перебраться в мадридский «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Невеш

Португальский полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд готовит предложение в размере 150 миллионов евро. парижский клуб не намерен отпускать футболиста, но учитывая огромную сумму потенциального трансфера, готов к переговорам.

В текущем сезоне Жоау Невеш провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
