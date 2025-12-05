Огромное предложение. Один из лучших игроков мира близок к смене клуба
Жоау Невеш может перебраться в мадридский «Реал»
Португальский полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд готовит предложение в размере 150 миллионов евро. парижский клуб не намерен отпускать футболиста, но учитывая огромную сумму потенциального трансфера, готов к переговорам.
В текущем сезоне Жоау Невеш провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».
