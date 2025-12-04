Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
04 декабря 2025, 21:57
Звездный украинец может сменить клуб. Гранд принял решение

Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал»

Звездный украинец может сменить клуб. Гранд принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, руководства испанского гранда приняло решение подлить контракт с Тибо Куртуа. Если это случится, то Андрей Лунин покинет Мадрид.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел всего один матч на клубном уровне, в котором пропустил три мяча. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» сделал огромное предложение по суперзвезде.

Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги Тибо Куртуа продление контракта
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
