Звездный украинец может сменить клуб. Гранд принял решение
Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал»
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб. Об этом сообщает Defensa Central.
По информации источника, руководства испанского гранда приняло решение подлить контракт с Тибо Куртуа. Если это случится, то Андрей Лунин покинет Мадрид.
В текущем сезоне Андрей Лунин провел всего один матч на клубном уровне, в котором пропустил три мяча. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» сделал огромное предложение по суперзвезде.
оце так несподівана новина!!! )