ВИДЕО. Экс-звезда футбола объявил, что у него диагностирован рак

Бывший вратарь «Ньюкасла» и аналитик ESPN Шака Хислоп заявил в четверг, что у него диагностирован рак простаты.

56-летний Хислоп, который также выступал в Премьер-лиге за «Вест Хэм» и «Портсмут», сообщил, что около 18 месяцев назад ему поставили диагноз – «довольно агрессивная» форма рака, и теперь болезнь перекинулась на тазовую кость.

Он раскрыл свой диагноз в видеоролике в социальных сетях.

«Год назад, почти день в день – 6 декабря, если быть точным – мне сделали радикальную простатэктомию, и я думал, что на этом все», – сказал он.

«Но затем, через шесть месяцев, мой показатель ПСА (простат-специфический антиген) снова начал расти, и ещё одно обследование показало, что рак простаты распространился на мою тазовую кость.

Я довольно быстро начал принимать необходимые препараты и только сегодня утром завершил семь с половиной недель радиационной терапии. Путь продолжается».

Хислоп был частью команды «Ньюкасла», которая была близка к победе в чемпионате в 1996 году, но в итоге уступила «Манчестер Юнайтед». Он дважды выступал за «Вест Хэм», с перерывом на период в «Портсмуте».

Свою карьеру игрока он завершил в «Даллас ФК».

На международном уровне Хислоп выступал за сборную Тринидада и Тобаго.