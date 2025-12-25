Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Испания
25 декабря 2025, 04:32
Реал отказался от одного из лучших игроков современности

Мадридцы не будут подписывать Холанда

Реал отказался от одного из лучших игроков современности
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Мадридский «Реал» отказался от возможности подписания форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Как сообщают источники, в руководстве «сливочных» полностью удовлетворены нынешней линией атаки, ключевой фигурой которой является Килиан Мбаппе. Француз демонстрирует впечатляющую результативность и фактически снял вопрос о необходимости еще одного топ-нападающего.

В Мадриде считают, что именно Мбаппе является лидером атаки и игроком, вокруг которого будет строиться команда. Контракт Холанда с «Манчестер Сити» действует до 2034 года, но в «Реале» не заинтересованы даже в изучении условий его возможного трансфера.

Эрлинг Холанд Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Манчестер Сити
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
