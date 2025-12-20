Холанд повторил рекорд АПЛ по количеству голов до Рождества

20 декабря «Манчестер Сити» в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги разгромил «Вест Хэм» – 3:0.

Двумя голами в этом матче отметился Эрлинг Холанд, который теперь имеет на своем счету 19 голов в текущем сезоне.

Благодаря этому Холанд повторил рекорд по количеству мячей, забитых игроком до Рождества в сезоне Премьер-лиги, который теперь делит с Энди Коулом (сезон 1993/94), Кевином Филлипсом (1999/00) и Луисом Суаресом (2013/14).

В списке бомбардиров текущего сезона АПЛ Эрлинг лидирует с отрывом в восемь голов от второго Игора Тьяго из «Брентфорда», который имеет на своем счету 11 голов.