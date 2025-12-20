Холанд повторил рекорд АПЛ по количеству голов до Рождества
Норвежец оформил дубль в игре с «Вест Хэмом»
20 декабря «Манчестер Сити» в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги разгромил «Вест Хэм» – 3:0.
Двумя голами в этом матче отметился Эрлинг Холанд, который теперь имеет на своем счету 19 голов в текущем сезоне.
Благодаря этому Холанд повторил рекорд по количеству мячей, забитых игроком до Рождества в сезоне Премьер-лиги, который теперь делит с Энди Коулом (сезон 1993/94), Кевином Филлипсом (1999/00) и Луисом Суаресом (2013/14).
В списке бомбардиров текущего сезона АПЛ Эрлинг лидирует с отрывом в восемь голов от второго Игора Тьяго из «Брентфорда», который имеет на своем счету 11 голов.
19 - Erling Haaland's 19 goals are the joint-most any player has scored before Christmas in a Premier League season, level with Andy Cole in 1993-94, Kevin Phillips in 1999-00, and Luis Suárez in 2013-14. Feast. pic.twitter.com/JcDWj4ZlBA— OptaJoe (@OptaJoe) December 20, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Энтони нокаутировал Джейка в 6 раунде
Виктор Скрипник может променять Зарю на Актобе