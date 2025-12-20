Манчестер Сити с дублем Холанда разгромил Вест Хэм и вышел на первое место
Матч завершился со счетом 3:0
В субботу, 20 декабря, состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».
Игра прошла на «Этихад Стэдиум» и завершилась со счетом 3:0.
Счет в матче был открыт уже на пятой минуте, когда Холанн удачно сыграл на добивании после удара партнера. До перерыва преимущество хозяев удвоил Рейндерс, который ударом с близкой дистанции переиграл Ареоля.
Во втором тайме счет до разгромного на 69-й минуте ударом в практически пустые ворота довел Холанн.
Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря
Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0
Голы: Холанд, 5, 69, Рейндерс, 38
