Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
20.12.2025 17:00 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 декабря 2025, 20:24 | Обновлено 18 декабря 2025, 20:25
29
0

Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 декабря в 17:00 матч чемпионата Англии

18 декабря 2025, 20:24 | Обновлено 18 декабря 2025, 20:25
29
0
Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В субботу, 20 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Вест Хэм
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига смотреть онлайн Вест Хэм Манчестер Сити - Вест Хэм
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Футбол | 17 декабря 2025, 21:57 53
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок

Команда Луиса Энрике завоевала очередной международный трофей, но понадобилась серия пенальти

Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Футбол | 17 декабря 2025, 21:42 0
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану

У Дмитрия Топалова истекает контракт с донецким клубом

Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Бокс | 18.12.2025, 07:22
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Экс-тренер сборных Украины объяснил, почему Динамо не победит в матче с Ноа
Футбол | 18.12.2025, 18:22
Экс-тренер сборных Украины объяснил, почему Динамо не победит в матче с Ноа
Экс-тренер сборных Украины объяснил, почему Динамо не победит в матче с Ноа
Эксперт: «Динамо хотело в основу ЛЧ, а не вышли в плей-офф ЛК. Это дно»
Футбол | 18.12.2025, 17:10
Эксперт: «Динамо хотело в основу ЛЧ, а не вышли в плей-офф ЛК. Это дно»
Эксперт: «Динамо хотело в основу ЛЧ, а не вышли в плей-офф ЛК. Это дно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
17.12.2025, 18:35 15
Другие виды
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 14
Футбол
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 15
Футбол
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
16.12.2025, 19:43 10
Футбол
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
17.12.2025, 09:02 8
Футбол
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем