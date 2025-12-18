20.12.2025 17:00 - : -
29
0
Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 декабря в 17:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 20 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
