Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенду киевского Динамо хотела купить дортмундская Боруссия
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 06:02 |
844
0

Легенду киевского Динамо хотела купить дортмундская Боруссия

Ващук рассказал, что мог сыграть в Бундеслиге

25 декабря 2025, 06:02 |
844
0
Легенду киевского Динамо хотела купить дортмундская Боруссия
ФК Динамо. Владислав Ващук

Бывший защитник «Динамо» Владислав Ващук рассказал о европейских клубах, которые хотели его приобрести, но киевляне отказались продавать.

«Потом, когда я уже уехал в «Спартак», чуть позже узнал, что меня хотело купить и «Монако», и «Боруссия Дортмунд». Но там что-то была цифра, например, 3,5, а хотели 4,5, что-то не сошлись. В то время защитники не стоили так дорого, как сегодня, скажем так».

Ранее экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал отставку Александра Шовковского.

По теме:
МАХАНЬКОВ: «Для Кривбасса это довольно хороший отрезок чемпионата»
БАРТУЛОВИЧ: «Работать с такими футболистами – большое удовольствие»
ФОТО. Гайдучик – лучший бомбардир Полесья в 2025 году
Владислав Ващук Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Боруссия Дортмунд Монако
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо проиграло борьбу ЛНЗ за трансфер футболиста
Футбол | 24 декабря 2025, 23:42 3
Динамо проиграло борьбу ЛНЗ за трансфер футболиста
Динамо проиграло борьбу ЛНЗ за трансфер футболиста

Клуб из Черкасс подпишет Адама Якубу

Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ
Футбол | 24 декабря 2025, 08:59 6
Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ
Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ

Лунин может продолжить выступления в «Милане»

Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Футбол | 24.12.2025, 20:43
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Футбол | 24.12.2025, 07:19
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Как выглядит турнирная таблица АПЛ в Рождество перед Boxing Day
Футбол | 25.12.2025, 05:59
Как выглядит турнирная таблица АПЛ в Рождество перед Boxing Day
Как выглядит турнирная таблица АПЛ в Рождество перед Boxing Day
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
23.12.2025, 00:16
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
23.12.2025, 22:40 32
Футбол
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
24.12.2025, 07:54 19
Футбол
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 56
Футбол
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
23.12.2025, 20:20
Биатлон
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
23.12.2025, 18:44
Футбол
Легендарный Рой Джонс сказал, кого считает лучшим боксером мира
Легендарный Рой Джонс сказал, кого считает лучшим боксером мира
23.12.2025, 02:53
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем