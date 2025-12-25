Легенду киевского Динамо хотела купить дортмундская Боруссия

Бывший защитник «Динамо» Владислав Ващук рассказал о европейских клубах, которые хотели его приобрести, но киевляне отказались продавать.

«Потом, когда я уже уехал в «Спартак», чуть позже узнал, что меня хотело купить и «Монако», и «Боруссия Дортмунд». Но там что-то была цифра, например, 3,5, а хотели 4,5, что-то не сошлись. В то время защитники не стоили так дорого, как сегодня, скажем так».