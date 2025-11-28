Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 19:48 | Обновлено 28 ноября 2025, 20:16
2

Ващук об отставке своего друга Шовковского: «К этому все шло»

Будет ли всплеск в игре «Динамо»?

Ващук об отставке своего друга Шовковского: «К этому все шло»
Владислав Ващук

Неудачи киевского «Динамо» в чемпионате Украины и на еврокубковой ниве стали уже привычным явлением за последние четыре месяца. Но, несмотря на всестороннюю критику, доверие со стороны руководства клуба к тренерскому штабу во главе с Александром Шовковским долго сохранялось. Однако чаша терпения президента «Динамо» Игоря Суркиса переполнилась вчера, когда киевская команда всухую проиграла очередному сопернику в розыгрыше Лиги конференций – кипрской «Омонии» (0:2).

Мнениями о нынешних делах динамовцев с корреспондентом Sport.ua поделился эксигровец «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук.

– Что во вчерашнем матче на Кипре помешало динамовцам сыграть хотя бы вничью? Каких факторов не хватило?

– Трудно сказать, что помешало и чего не хватало. Здесь анализировать – не переанализировать.

– Все эти неудачи накапливались, что и виллялось в 27 место в общей турнирной таблице Лиги конференций и в 7 место в национальном чемпионате с десятиочковым отрывом от главного конкурента, «Шахтера»...

– Это действительно так. Обидно, конечно, что это произошло.

– Увольнение вашего ровесника и бывшего партнера по киевскому «Динамо» и сборной Украины Александра Шовковского стало для вас неожиданностью?

– К этому все шло. Хотя я все же думал, что Саша будет работать, и уже потом будет приниматься решение. Но вышло иначе.

– Как думаете, удастся ли «Динамо» компенсировать очковые потери в чемпионате и все же побороться весной за чемпионство?

– Если откровенно, то даже не знаю. Ситуация у «Динамо» поменялась – сейчас Игорь Костюк будет принимать команду. Сейчас у нас такой чемпионат, что любая команда может стать чемпионом. Это действительно так. А как оно будет – увидим. Хотя футбол – футболом, а мы ведь еще смотрим в окно, учитывая, что у нас за ним происходит. Война пока не останавливается, к чему-то идет. Больше упор делается на этом.

– Обычно когда меняется тренер, то у команды происходит всплеск. Может ли это положительно сказаться на «Динамо»?

– Я думаю, что всплеск обязательно будет. Ведь многие игроки прошли через руки Игоря Костюка, и он их настраивал на взрослый футбол с детства. Этот тренер со своими подопечными имел в своей тренерской работе немало плюсов: каждый год юношеская команда «Динамо» играет в Лиге чемпионов. Это немало значит.

Ранее известный эксперт и тренер Олег Федорчук рассказал, что ждет «Динамо» после отставки Александра Шовковского.

По теме:
Ничейный синдром. Оболонь и Колос поделили очки
ЛНЗ – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Кудровка
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига инсайд Владислав Ващук Омония - Динамо Омония
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
u6464u
хлопці , саме прикре в цій ситуації  що з вашого зіркового складу крім Реброва так ніхто на. тренерський трон і непіднявся , ви були останніми гравцями великого ВВ , правда Костюк теж трішки пограв під керівництвом Лобановського , дай Бог може в цього що вийде .
Александр Бондарь
Харя у него алчная.Ващук это про бабки.Его поколение столько как сейчас не получало.Еще и жена неплохо обезжирила.
