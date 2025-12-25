Почему Флик пересмотрел планы на завершение карьеры – инсайд
Тренер доволен клубом и проектом
Ханс-Дитер Флик может остаться в «Барселоне» еще на один сезон.
По информации COPE, каталонский клуб интересуется, не хочет ли главный тренер продлить контракт до июня 2028 года. Изначально Флик планировал завершить карьеру после сезона 2026/27, но теперь может пересмотреть свои планы – он считает, что пока слишком рано принимать окончательное решение.
Флик очень доволен клубом и проектом – особенно его впечатляет работа «Ла Масии». Его семье комфортно жить в Барселоне. У тренера хорошие отношения со спортивным директором «блауграны» Деку и президентом клуба Жоаном Лапортой. Немец считает, что его будущее во многом зависит от того, останется ли Лапорта на своем посту.
Выборы президента «Барселоны» запланированы на 2026 год.
