Скандал в семье Бекхэмов: сын заблокировал аккаунты родителей

Бруклин Бекхэм, старший сын совладельца и президента клуба «Интер Майами» Дэвида Бекхэма, заблокировал аккаунты своих родителей в социальных сетях. Ранее СМИ сообщили, что Дэвид и Виктория якобы отписались от сына, однако его брат Круз опроверг эти сведения.

«Это неправда! Мама с папой никогда бы не отписались от своего сына. Хочу прояснить ситуацию: это они были заблокированы, как, впрочем, и я», – рассказал Круз.

По информации британских изданий, Бруклин давно практически не общается с родителями. Главной причиной называют начало его отношений с дочерью американского миллиардера Николой Пельтц.

Сообщалось, что у девушки сложились непростые отношения с Дэвидом и Викторией, особенно с матерью Бруклина. По слухам, после свадьбы Бруклина и Николы новоиспечённая жена полностью взяла под контроль жизнь младшего Бекхэма. Также отмечается, что он не поздравил отца с посвящением в рыцари.