Скандал в семье Бекхэмов: сын заблокировал аккаунты родителей
Почему Бруклин перестал общаться с родителями?
Бруклин Бекхэм, старший сын совладельца и президента клуба «Интер Майами» Дэвида Бекхэма, заблокировал аккаунты своих родителей в социальных сетях. Ранее СМИ сообщили, что Дэвид и Виктория якобы отписались от сына, однако его брат Круз опроверг эти сведения.
«Это неправда! Мама с папой никогда бы не отписались от своего сына. Хочу прояснить ситуацию: это они были заблокированы, как, впрочем, и я», – рассказал Круз.
По информации британских изданий, Бруклин давно практически не общается с родителями. Главной причиной называют начало его отношений с дочерью американского миллиардера Николой Пельтц.
Сообщалось, что у девушки сложились непростые отношения с Дэвидом и Викторией, особенно с матерью Бруклина. По слухам, после свадьбы Бруклина и Николы новоиспечённая жена полностью взяла под контроль жизнь младшего Бекхэма. Также отмечается, что он не поздравил отца с посвящением в рыцари.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В образце волос Садеттина Сарана найдены следы кокаина
Лука Лемишко привлекает внимание столичного гранда