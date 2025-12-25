Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандал в семье Бекхэмов: сын заблокировал аккаунты родителей
Другие новости
25 декабря 2025, 04:41 |
194
0

Скандал в семье Бекхэмов: сын заблокировал аккаунты родителей

Почему Бруклин перестал общаться с родителями?

25 декабря 2025, 04:41 |
194
0
Скандал в семье Бекхэмов: сын заблокировал аккаунты родителей
Instagram. Дэвид и Виктория Бекхэм

Бруклин Бекхэм, старший сын совладельца и президента клуба «Интер Майами» Дэвида Бекхэма, заблокировал аккаунты своих родителей в социальных сетях. Ранее СМИ сообщили, что Дэвид и Виктория якобы отписались от сына, однако его брат Круз опроверг эти сведения.

«Это неправда! Мама с папой никогда бы не отписались от своего сына. Хочу прояснить ситуацию: это они были заблокированы, как, впрочем, и я», – рассказал Круз.

По информации британских изданий, Бруклин давно практически не общается с родителями. Главной причиной называют начало его отношений с дочерью американского миллиардера Николой Пельтц.

Сообщалось, что у девушки сложились непростые отношения с Дэвидом и Викторией, особенно с матерью Бруклина. По слухам, после свадьбы Бруклина и Николы новоиспечённая жена полностью взяла под контроль жизнь младшего Бекхэма. Также отмечается, что он не поздравил отца с посвящением в рыцари.

По теме:
Дэвид БЕКХЭМ: «Месси здесь не просто, чтобы наслаждаться жизнью в Майами»
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Бруну Фернандеш обошел Пола Скоулза по количеству ассистов за МЮ в АПЛ
Бруклин Бекхэм Виктория Бекхэм Дэвид Бекхэм
Михаил Олексиенко Источник: People
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турецкий скандал. Задержан президент Фенербахче: провалил тест на наркотики
Футбол | 24 декабря 2025, 20:57 3
Турецкий скандал. Задержан президент Фенербахче: провалил тест на наркотики
Турецкий скандал. Задержан президент Фенербахче: провалил тест на наркотики

В образце волос Садеттина Сарана найдены следы кокаина

Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера
Футбол | 24 декабря 2025, 15:46 0
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера

Лука Лемишко привлекает внимание столичного гранда

Российский вратарь ПСЖ получил признание во Франции
Футбол | 25.12.2025, 02:58
Российский вратарь ПСЖ получил признание во Франции
Российский вратарь ПСЖ получил признание во Франции
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Футбол | 24.12.2025, 19:07
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Футбол | 24.12.2025, 07:19
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
24.12.2025, 04:02
Бокс
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
23.12.2025, 07:00 23
Футбол
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
24.12.2025, 02:32 1
Бокс
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
24.12.2025, 04:42 2
Бокс
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
23.12.2025, 18:44
Футбол
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
23.12.2025, 22:40 32
Футбол
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем