Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо и Шахтера считает, что надолго Костюка не хватит
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 04:02 |
82
0

Экс-игрок Динамо и Шахтера считает, что надолго Костюка не хватит

Сопко – о назначении главного тренера киевлян

25 декабря 2025, 04:02 |
82
0
Экс-игрок Динамо и Шахтера считает, что надолго Костюка не хватит
ФК Динамо. Игорь Костюк

Бывший футболист «Динамо» и «Шахтера» Александр Сопко скептически отнесся к назначению Игоря Косюка главным тренером.

«Ну, с какими командами победило «Динамо»? С «Кудровкой» и с «Вересом»? Конечно, был какой-то эмоциональный всплеск, они все хотели как-то проявить себя. Но за неделю команда не создается. Если ставить целью побеждать «Кудровку» и «Верес» и быть свежими, то для этого можно любого тренера из Академии брать. Сначала Костюка, потом еще кого-то, и они эти команды будут обыгрывать. Мы же ждем от «Динамо», все болельщики «Динамо» ждут других побед над другими командами.

С той же «Фиорентиной», которая сейчас в откровенно разобранном состоянии, я не увидел ни одного прорыва. Но это уровень уже немного выше, чем «Кудровка» и «Верес». То же «Ноа» - результат, который может вызвать определенную эйфорию, но ведь понятно, что это далеко не показатель, тем более в матче, который уже не имел турнирного значения.

Поэтому воздержусь сейчас от того, что сейчас многие и болельщики, и специалисты говорят, мол, увидели другую команду. Какой сдвиг? На ком? Остановитесь. Надо уже подождать зимние сборы. Посмотреть, насколько команда укрепится и как проведет всю весну. Тогда можно говорить, соответствует Костюк этому бренду или нет. Но даже если второй круг будет успешным, но при этом не будет никаких движений в плане приобретения новых футболистов, то надолго Костюка не хватит. Вспомните эйфорию с Шовковским год назад», – сказал Сопко.

По теме:
БАРТУЛОВИЧ: «Работать с такими футболистами – большое удовольствие»
ФОТО. Гайдучик – лучший бомбардир Полесья в 2025 году
Лука Мейреллиш оформил один из самых быстрых дублей джокеров в истории УПЛ
Александр Сопко Динамо Киев Игорь Костюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Footboom
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Футбол | 24 декабря 2025, 09:45 6
Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать

Артем, кроме клубов АПЛ, имеет возможность переехать в Саудовскую Аравию

Назван игрок сборной Украины, который сейчас лучше Забарного
Футбол | 25 декабря 2025, 02:02 0
Назван игрок сборной Украины, который сейчас лучше Забарного
Назван игрок сборной Украины, который сейчас лучше Забарного

Богданов выделил Виталия Миколенко

Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Футбол | 24.12.2025, 07:19
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Динамо проиграло борьбу ЛНЗ за трансфер футболиста
Футбол | 24.12.2025, 23:42
Динамо проиграло борьбу ЛНЗ за трансфер футболиста
Динамо проиграло борьбу ЛНЗ за трансфер футболиста
Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ
Футбол | 24.12.2025, 08:59
Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ
Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
23.12.2025, 20:20
Биатлон
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
23.12.2025, 22:40 32
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
23.12.2025, 00:16
Бокс
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
23.12.2025, 07:00 23
Футбол
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
23.12.2025, 08:49 4
Футбол
Легендарный Рой Джонс сказал, кого считает лучшим боксером мира
Легендарный Рой Джонс сказал, кого считает лучшим боксером мира
23.12.2025, 02:53
Бокс
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем