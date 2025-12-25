Экс-игрок Динамо и Шахтера считает, что надолго Костюка не хватит

Бывший футболист «Динамо» и «Шахтера» Александр Сопко скептически отнесся к назначению Игоря Косюка главным тренером.

«Ну, с какими командами победило «Динамо»? С «Кудровкой» и с «Вересом»? Конечно, был какой-то эмоциональный всплеск, они все хотели как-то проявить себя. Но за неделю команда не создается. Если ставить целью побеждать «Кудровку» и «Верес» и быть свежими, то для этого можно любого тренера из Академии брать. Сначала Костюка, потом еще кого-то, и они эти команды будут обыгрывать. Мы же ждем от «Динамо», все болельщики «Динамо» ждут других побед над другими командами.

С той же «Фиорентиной», которая сейчас в откровенно разобранном состоянии, я не увидел ни одного прорыва. Но это уровень уже немного выше, чем «Кудровка» и «Верес». То же «Ноа» - результат, который может вызвать определенную эйфорию, но ведь понятно, что это далеко не показатель, тем более в матче, который уже не имел турнирного значения.

Поэтому воздержусь сейчас от того, что сейчас многие и болельщики, и специалисты говорят, мол, увидели другую команду. Какой сдвиг? На ком? Остановитесь. Надо уже подождать зимние сборы. Посмотреть, насколько команда укрепится и как проведет всю весну. Тогда можно говорить, соответствует Костюк этому бренду или нет. Но даже если второй круг будет успешным, но при этом не будет никаких движений в плане приобретения новых футболистов, то надолго Костюка не хватит. Вспомните эйфорию с Шовковским год назад», – сказал Сопко.