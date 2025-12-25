Ямаль назвал самую ценную вещь в своем доме

Звездный нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль признался, какой предмет в его доме представляет для него наибольшую ценность.

«Самая дорогая вещь в моей коллекции – это мяч, который я отправил в сетку ворот Франции», – ответил Ямаль.

Напомним, в полуфинале победного для испанцев Евро–2024 «красная фурия» оказалась сильнее французской сборной, обыграв соперника со счетом 2:1. Авторами голов в той встрече стали сам Ямаль и Дани Ольмо. В финале турнира Испания с аналогичным счетом 2:1 одолела Англию, завоевав чемпионский титул.

На данный момент в послужном списке Ямаля значится 23 поединка в футболке национальной команды, в которых он отметился шестью забитыми мячами.