Рома проявляет интерес к подписанию игрока Челси
В итальянском клубе рассматривают возможность арендовать защитника «синих»
«Рома» проявляет интерес к подписанию Акселя Дисаси.
По информации RMC Sport, «Челси» в зимнее трансферное окно. Французский игрок привлек внимание главного тренера римлян Джан Пьеро Гасперини, который уже сообщил руководству о желании видеть Дисаси в составе команды.
27-летний футболист пока не провел ни одного матча за лондонский клуб в этом сезоне.
