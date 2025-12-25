Рома проявляет интерес к подписанию игрока Челси

«Рома» проявляет интерес к подписанию Акселя Дисаси.

По информации RMC Sport, «Челси» в зимнее трансферное окно. Французский игрок привлек внимание главного тренера римлян Джан Пьеро Гасперини, который уже сообщил руководству о желании видеть Дисаси в составе команды.

27-летний футболист пока не провел ни одного матча за лондонский клуб в этом сезоне.