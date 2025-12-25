Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Рома проявляет интерес к подписанию игрока Челси
Италия
25 декабря 2025, 05:10
Рома проявляет интерес к подписанию игрока Челси

В итальянском клубе рассматривают возможность арендовать защитника «синих»

«Рома» проявляет интерес к подписанию Акселя Дисаси.

По информации RMC Sport, «Челси» в зимнее трансферное окно. Французский игрок привлек внимание главного тренера римлян Джан Пьеро Гасперини, который уже сообщил руководству о желании видеть Дисаси в составе команды.

27-летний футболист пока не провел ни одного матча за лондонский клуб в этом сезоне.

Челси Аксель Дисаси Рома Рим трансферы Серии A Джан Пьеро Гасперини
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
