Трагедия после гола: что ван де Вен написал травмированному Исаку?
Защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен рассказал, что принес извинения Александеру Исаку за полученное тем повреждение.
Форвард «Ливерпуля» из-за травмы не смог доиграть поединок против «шпор» (2:1). Исак стал автором забитого мяча, однако во время удара голеностоп шведа оказался между ног защитника лондонцев ван де Вена, который пытался выполнить подкат.
У шведского игрока обнаружили травму голеностопа, сопровождавшуюся переломом малоберцовой кости, из-за чего футболисту понадобилась операция.
«Да, конечно, я извинился. Я написал ему сообщение, так как не имел намерения наносить ему травму или боль. Я только пытался заблокировать удар, и, по моему мнению, это был несчастный случай, что его нога попала в такое положение.
Поэтому я связался с ним, чтобы пожелать успешного восстановления. Я написал об этом и надеюсь уже вскоре снова увидеть его на футбольном поле.
Он ответил и был благодарен за этот жест», – поделился ван де Вен в разговоре со Sky Sports.
