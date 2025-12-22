Сборная Швеции узнала ужасные новости перед матчем с Украиной

Форвард английского «Ливерпуля» и сборной Швеции Александер Исак пропустит несколько месяцев из-за ужасной травмы, которую получил в матче чемпионата.

В субботу, 20 декабря, 26-летний футболист появился во втором тайме, забил гол и был вынужден покинуть поле из-за повреждения. В ближайшее время, швед пройдет углубленное медобследование, по итогам которого станет известен точный диагноз и сроки восстановления.

Однако, по информации Sky Sports Исаак сломал ногу и вылетел на несколько месяцев. «Ливерпуль» уже начал поиск футболистов, которые могли бы заменить форварда и присоединиться к «мерсисайдцам» во время зимнего трансферного окна.

Ужасные новости коснулись и сборной Швеции, которой предстоит сыграть против команды Украины в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026, который состоится 26 марта 2026 года.

Исак был одним из лидеров и важнейших игроков для Грэма Поттера – в активе Александера 16 голов и семь результативных передач в составе национальной команды.

🚨 Liverpool could now choose to activate Antoine Semenyo's £65M release clause in January following Alexander Isak's injury setback.



Isak has suffered a suspected leg break, meaning the Sweden international striker is likely to be out of action for several months. As such,… pic.twitter.com/RH0yJVonmz — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 22, 2025