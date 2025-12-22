Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сборная Швеции узнала ужасные новости перед матчем с Украиной
Чемпионат мира
22 декабря 2025, 15:37
1668
1

Сборная Швеции узнала ужасные новости перед матчем с Украиной

Александер Исак сломал ногу и пропустит несколько месяцев, в том числе и квалификацию ЧМ-2026

22 декабря 2025, 15:37
1668
1 Comments
Сборная Швеции узнала ужасные новости перед матчем с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Форвард английского «Ливерпуля» и сборной Швеции Александер Исак пропустит несколько месяцев из-за ужасной травмы, которую получил в матче чемпионата.

В субботу, 20 декабря, 26-летний футболист появился во втором тайме, забил гол и был вынужден покинуть поле из-за повреждения. В ближайшее время, швед пройдет углубленное медобследование, по итогам которого станет известен точный диагноз и сроки восстановления.

Однако, по информации Sky Sports Исаак сломал ногу и вылетел на несколько месяцев. «Ливерпуль» уже начал поиск футболистов, которые могли бы заменить форварда и присоединиться к «мерсисайдцам» во время зимнего трансферного окна.

Ужасные новости коснулись и сборной Швеции, которой предстоит сыграть против команды Украины в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026, который состоится 26 марта 2026 года.

Исак был одним из лидеров и важнейших игроков для Грэма Поттера – в активе Александера 16 голов и семь результативных передач в составе национальной команды.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Тоттенхэм Александер Исак травма перелом ноги Тоттенхэм - Ливерпуль
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Не зламав , а зламали. Так як грали ці придурки з тт, то дивно, що у нього голова ціла залишилася
