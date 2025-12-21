Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2. Удаление звезды, травма Исака. Видео голов
21 декабря 2025, 15:06 | Обновлено 21 декабря 2025, 15:07
Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2. Удаление звезды, травма Исака. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 17-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

В субботу, 20 декабря, состоялся матч 17-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» встретился с «Ливерпулем».

Поедино проходил на стадионе «ТОттенхэм Хтспур Стэдиум» в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Большую часть матча хозяева поля провели вдесятером из-за удаления Хави Симонса, а в конце встречи вовсе остались вдевятером. «Красные» своим преимуществом воспользовались и добыли победу благодаря голам Экитике и Исака, который почти сразу после забитого мяча покинул поле из-за травмы.

С 22 очками «Тоттенхэм» идет 13-м. «Ливерпуль» с 29 очками – пятый.

Чемпионат Англии. 17-й тур

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2

Голы: Ришарлисон, 83 – Исак, 56, Экитике, 66

Удаление: Хави Симонс, 36, Ромеро, 90+3

Даниил Кирияка
