  4. Гол Исака, две красные, травмы. Тоттенхэм и Ливерпуль провели горячий матч
Англия
20 декабря 2025, 21:38 | Обновлено 20 декабря 2025, 21:39
Гол Исака, две красные, травмы. Тоттенхэм и Ливерпуль провели горячий матч

Победу одержали «красные»

Гол Исака, две красные, травмы. Тоттенхэм и Ливерпуль провели горячий матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – Ливерпуль

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 между «Тоттенхэм» и «Ливерпулем» завершился победой гостей со счетом 2:1. Поединок прошел на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Гости открыли счет на 56-й минуте после гола Александера Исака, который получил травму и был заменен на Бреннана Джонсона. На 66-й минуте Уго Экитике удвоил преимущество «красных». Лондонцы сократили отставание на 83-й минуте благодаря голу Ришарлисона.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Матч также отметился удалениями: на 33-й минуте с поля ушел Хави Симонс, а на 90+4-й – Кристан Ромеро за вторую желтую карточку.

После этой игры «шпоры» с 22 очками занимают 13-е место в турнирной таблице, а «Ливерпуль» с 29 баллами поднялся на 5-ю позицию.

АПЛ. 17-й тур, 20 декабря.

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2
Голы: Ришарлисон, 83 – Исак, 56, Экитике, 66.

Тоттенхэм: Викарио, Спенс, Порро, ван де Вен, Ромеро, Грей (Пальинья 71), Бентанкур, Бергваль (Одобер 71), Кудус (Джонсон 58), Симонс, Коло-Муани (Ришарлисон 80)

Ливерпуль: Алиссон, Керкез, Брэдли (Исак 46, Фримпонг 60, Кьеза 90), ван Дейк, Конате, Джонс, Гравенберх, Вирц, Собослаи, Мак Аллистер, Экитике.

Ришарлисон Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Ливерпуль Александер Исак удаление (красная карточка) травма
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
pol-55
Той Хаві більше заплітав"кошолку"на голові чим грав,поломив зас-ць  всю гру.Ромеро довго протримався на полі,але мали шанс на нічию.
+2
U400
Красные тотхэму не по делу. Вытянули за уши ливерку галимую...
-1
Dynamic
Це два удари по акакію
Чемпіони Англії перемагають слідом за чемпіонами України Два суперклуби десь одночасно застав спад, а зараз в Динамо і Ліверпуля почався вихід з піке
-2
