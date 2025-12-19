В субботу, 20 декабря, состоится поединок 17-го тура чемпионата Англии между «Тоттенгэмом» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Тоттенхэм

Коллектив в текущем сезоне выступает очень нестабильно.

После 16 туров Премьер-лиги на его балансе есть 22 зачетных пункта, позволяющих занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от других команд еще совсем не велико – и от 16-го, и от 5-го места «шпоры» удалены на 4 очка. В Кубке английской лиги коллектив дошел до 1/8 финала, где потерпел поражение от «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов англичанам удалось добыть в борьбе 11 очков за 6 туров, благодаря которым они занимают 11-ю позицию общей таблицы соревнований. От необходимого топ-8 «Тоттенхэм» отстает всего на 1 балл.

Ливерпуль

Столь же нестабильна в этом сезоне и команда Арне Слота. За 16 игр чемпионата Англии «красным» удалось добыть в борьбе 26 зачетных пунктов – пока этого достаточно, чтобы занимать 7-е место общей таблицы соревнований. От топ-4 клуб отстает всего на 2 балла, но вот лидер «Арсенал» опережает «Ливерпуль» уже на 10 очков. Из Кубка английской лиги клуб также вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв "Кристалл Пелас» со счетом 3:0.

В Лиге чемпионов мерсисайдцам удалось добыть в борьбе 12 баллов, благодаря которым команда сейчас находится на 9-м месте общей таблицы. В топ-8 клуб не попадает только из-за худшей разницы забитых/пропущенных, чем в «Атлетико Мадрид».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Ливерпуль». За это время команда одержала 4 победы, еще в 1 матче выигрывал «Тоттенхэм».

Интересные факты

Только в 1 из 5 последних играх между клубами было забито менее 4 голов. Прошлогодний матч Премьер-лиги на домашнем стадионе «Тоттенгема» завершился победой «Ливерпуля» со счетом 3:6.

В последних 8-х домашних играх «Тоттенхэм» одержал всего 3 победы.

В то же время «Ливерпуль» имеет 3 выигрыша в предыдущих 9-х выездных играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66.