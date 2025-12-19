Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тоттенхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
20.12.2025 19:30 - : -
Ливерпуль
Англия
19 декабря 2025, 20:14 | Обновлено 19 декабря 2025, 20:15
96
0

Матч начнется 20 декабря в 19:30 по Киеву

ФК Тоттенхэм

В субботу, 20 декабря, состоится поединок 17-го тура чемпионата Англии между «Тоттенгэмом» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Тоттенхэм

Коллектив в текущем сезоне выступает очень нестабильно.
После 16 туров Премьер-лиги на его балансе есть 22 зачетных пункта, позволяющих занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от других команд еще совсем не велико – и от 16-го, и от 5-го места «шпоры» удалены на 4 очка. В Кубке английской лиги коллектив дошел до 1/8 финала, где потерпел поражение от «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов англичанам удалось добыть в борьбе 11 очков за 6 туров, благодаря которым они занимают 11-ю позицию общей таблицы соревнований. От необходимого топ-8 «Тоттенхэм» отстает всего на 1 балл.

Ливерпуль

Столь же нестабильна в этом сезоне и команда Арне Слота. За 16 игр чемпионата Англии «красным» удалось добыть в борьбе 26 зачетных пунктов – пока этого достаточно, чтобы занимать 7-е место общей таблицы соревнований. От топ-4 клуб отстает всего на 2 балла, но вот лидер «Арсенал» опережает «Ливерпуль» уже на 10 очков. Из Кубка английской лиги клуб также вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв "Кристалл Пелас» со счетом 3:0.

В Лиге чемпионов мерсисайдцам удалось добыть в борьбе 12 баллов, благодаря которым команда сейчас находится на 9-м месте общей таблицы. В топ-8 клуб не попадает только из-за худшей разницы забитых/пропущенных, чем в «Атлетико Мадрид».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Ливерпуль». За это время команда одержала 4 победы, еще в 1 матче выигрывал «Тоттенхэм».

Интересные факты

  • Только в 1 из 5 последних играх между клубами было забито менее 4 голов. Прошлогодний матч Премьер-лиги на домашнем стадионе «Тоттенгема» завершился победой «Ливерпуля» со счетом 3:6.
  • В последних 8-х домашних играх «Тоттенхэм» одержал всего 3 победы.
  • В то же время «Ливерпуль» имеет 3 выигрыша в предыдущих 9-х выездных играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66.

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
20 декабря 2025 -
19:30
Ливерпуль
Тотал больше 2.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Денис Кирильчук
