58
0
Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 20 декабря в 19:30 по Киеву
В суботту, 20 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – ЛиверпульСмотреть трансляцию
