В суботту, 20 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция