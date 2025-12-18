Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
20.12.2025 19:30 - : -
Ливерпуль
Англия
18 декабря 2025, 20:33 | Обновлено 18 декабря 2025, 20:34
Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 20 декабря в 19:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – Ливерпуль

В суботту, 20 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Тоттенхэм – Ливерпуль
