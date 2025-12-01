Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?
Англия
01 декабря 2025, 16:03 | Обновлено 01 декабря 2025, 16:04
1024
0

Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?

Украинский защитник может перейти в другой клуб АПЛ

01 декабря 2025, 16:03 | Обновлено 01 декабря 2025, 16:04
1024
0
Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ – «Фулгеме», сообщает журналист Алан Никсон на Patreon.

Главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес заинтересован в подписании левого защитника лондонского клуба Энтони Робинсона, трансфер которого оценивается в 40 млн фунтов стерлингов.

Отмечается, что «Эвертон» может предложить «Фулгем» обмен. Клуб из Ливерпуля будет готов отдать за 28-летнего американца Миколенко и заплатить 25 млн фунтов стерлингов.

Интересно, что Робинсон является воспитанником «Эвертона», однако за первую команду он так и не сыграл. В 2019 году «ириски» продали Энтони «Вигану» за 2 млн фунтов стерлингов.

Сообщалось, что в ближайшие месяцы Миколенко сменит клуб.

По теме:
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Приложат все усилия. Титулованный клуб нацелился на Довбика
Алонсо запросил трансфер у руководства Реала. Хочет видеть игрока уже зимой
Эвертон Виталий Миколенко Фулхэм Энтони Робинсон трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Футбол | 01 декабря 2025, 07:44 6
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба

Йожеф считает, что клуб мог бы возглавить Максим Шацких

На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Футбол | 01 декабря 2025, 10:47 6
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо

Ушел из жизни Владимир Мунтян

Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Футбол | 01.12.2025, 06:50
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Динамо Киев – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
Футбол | 01.12.2025, 15:35
Динамо Киев – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
Динамо Киев – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01.12.2025, 12:40
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
29.11.2025, 19:43
Футбол
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
30.11.2025, 11:26
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 16
Футбол
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем