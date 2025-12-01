Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?
Украинский защитник может перейти в другой клуб АПЛ
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ – «Фулгеме», сообщает журналист Алан Никсон на Patreon.
Главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес заинтересован в подписании левого защитника лондонского клуба Энтони Робинсона, трансфер которого оценивается в 40 млн фунтов стерлингов.
Отмечается, что «Эвертон» может предложить «Фулгем» обмен. Клуб из Ливерпуля будет готов отдать за 28-летнего американца Миколенко и заплатить 25 млн фунтов стерлингов.
Интересно, что Робинсон является воспитанником «Эвертона», однако за первую команду он так и не сыграл. В 2019 году «ириски» продали Энтони «Вигану» за 2 млн фунтов стерлингов.
Сообщалось, что в ближайшие месяцы Миколенко сменит клуб.
