Ингулец выставил на трансфер троих игроков из-за конфликта с Поворознюком
Сергей Кисленко, Александр Пятов и Валерий Сад присоединятся к «Полтаве»
Представитель Первой лиги Украины – ФК «Ингулец» – выставил на трансфер троих футболистов, которые имеют конфликт с президентом Александром Поворознюком. Об этом сообщил UA-Football.
Полузащитники Александр Пятов, Валерий Сад и форвард Сергей Кисленко имеют контракты до июня 2026 года, однако из-за сложившейся ситуации были вынуждены искать варианты для продолжения карьеры.
По информации источника, все трое пойдут на повышение и присоединяться к «Полтаве», которая выступает в элитном дивизионе. Дебютант Премьер-лиги провел успешные переговоры с Пятовым и продолжает контактировать с Кисленко и Садом.
Форвард провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал один ассист. В активе Сада – 15 поединков, Кисленко сыграл 20 матчей (два забитых мяча и две результативные передачи).
