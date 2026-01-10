Марта КОСТЮК: «Никогда не бывает легко, когда ты ведешь 6:0, 3:0»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Джессикой Пегулой в полуфинале турнира WTA 500 в Брисбене:

– Марта, поздравляем. Это было очень мощно. Создалось впечатление, что вы куда-то спешили. У вас ранний ужин забронирован?

– Я спешила, чтобы не попасть под солнце и тень на корте, потому что там просто ужасная тень. Я подумала: нужно закончить как можно быстрее (смеется). Но если честно – это, конечно, шутка.

Я начала матч просто невероятно. Но мы все люди, и я понимала: рано или поздно это закончится. Возможно, сегодня, возможно, не сегодня. Я очень довольна тем, как смогла продержаться до самого конца матча.

Никогда не бывает легко, когда ты ведешь 6:0, 3:0, и вроде бы ожидаешь, что все так и закончится. Но напротив была потрясающая теннисистка, игрок топ-10 на протяжении многих лет. Я ждала борьбы, ждала, что она вернется в матч. Я была напряжена до последнего розыгрыша. Честно говоря, я даже подумала, что промахнулась, но мяч попал в корт – и да… Я очень-очень счастлива выйти в финал.

– Если отбросить шутки, сегодня вы были предельно серьезны. Казалось, что у вас получалось абсолютно все. Что, по-вашему, стало ключевым фактором победы?

– Думаю, я не торопилась в розыгрышах. Против Джесс очень важно заставлять ее играть, заставлять ее бегать. Мне кажется, сегодня я сделала это очень хорошо, меняла темп. К тому же сегодня было гораздо теплее, чем в мои предыдущие матчи, мяч летел быстрее, и это тоже давало мне определенное преимущество. Розыгрыши получались короче и я очень рада, что сегодня они были именно такими.

Но, если честно, теннис – настолько сложный вид спорта, что редко все решает что-то одно. Это всегда комбинация факторов. Просто для меня сегодня был действительно очень хороший день.

– Последний вопрос. С вами здесь тренер и муж, но семьи – сестры и собак – рядом нет. Вы говорили, что собирались созвониться с ними по FaceTime. Это для вас важно – быть на связи с близкими?

– Да, мы каждый день получаем видео и фотографии от мамы моего мужа, она сейчас за ними присматривает. Мы уже очень по ним скучаем. Я не видела их почти месяц, так что это тяжело – это самое долгое путешествие, когда я их не вижу.

Но из-за правил в Австралии все очень сложно. Возможно, когда-нибудь их изменят, и мы сможем привозить их сюда, но сейчас это правда непросто. Вообще они путешествуют со мной почти везде, просто Австралия и Китай – это очень сложно, поэтому они остаются дома. Но они – мой лучик солнца, и я очень счастлива, что они у меня есть.

Видеообзор матча Марта Костюк – Джессика Пегула