Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта КОСТЮК: «Никогда не бывает легко, когда ты ведешь 6:0, 3:0»
WTA
10 января 2026, 12:54 |
312
0

Марта КОСТЮК: «Никогда не бывает легко, когда ты ведешь 6:0, 3:0»

Украинка прокомментировала победу над Джессикой Пегулой в полуфинале Брисбена

10 января 2026, 12:54 |
312
0
Марта КОСТЮК: «Никогда не бывает легко, когда ты ведешь 6:0, 3:0»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Джессикой Пегулой в полуфинале турнира WTA 500 в Брисбене:

– Марта, поздравляем. Это было очень мощно. Создалось впечатление, что вы куда-то спешили. У вас ранний ужин забронирован?

– Я спешила, чтобы не попасть под солнце и тень на корте, потому что там просто ужасная тень. Я подумала: нужно закончить как можно быстрее (смеется). Но если честно – это, конечно, шутка.

Я начала матч просто невероятно. Но мы все люди, и я понимала: рано или поздно это закончится. Возможно, сегодня, возможно, не сегодня. Я очень довольна тем, как смогла продержаться до самого конца матча.

Никогда не бывает легко, когда ты ведешь 6:0, 3:0, и вроде бы ожидаешь, что все так и закончится. Но напротив была потрясающая теннисистка, игрок топ-10 на протяжении многих лет. Я ждала борьбы, ждала, что она вернется в матч. Я была напряжена до последнего розыгрыша. Честно говоря, я даже подумала, что промахнулась, но мяч попал в корт – и да… Я очень-очень счастлива выйти в финал.

– Если отбросить шутки, сегодня вы были предельно серьезны. Казалось, что у вас получалось абсолютно все. Что, по-вашему, стало ключевым фактором победы?

– Думаю, я не торопилась в розыгрышах. Против Джесс очень важно заставлять ее играть, заставлять ее бегать. Мне кажется, сегодня я сделала это очень хорошо, меняла темп. К тому же сегодня было гораздо теплее, чем в мои предыдущие матчи, мяч летел быстрее, и это тоже давало мне определенное преимущество. Розыгрыши получались короче и я очень рада, что сегодня они были именно такими.

Но, если честно, теннис – настолько сложный вид спорта, что редко все решает что-то одно. Это всегда комбинация факторов. Просто для меня сегодня был действительно очень хороший день.

– Последний вопрос. С вами здесь тренер и муж, но семьи – сестры и собак – рядом нет. Вы говорили, что собирались созвониться с ними по FaceTime. Это для вас важно – быть на связи с близкими?

– Да, мы каждый день получаем видео и фотографии от мамы моего мужа, она сейчас за ними присматривает. Мы уже очень по ним скучаем. Я не видела их почти месяц, так что это тяжело – это самое долгое путешествие, когда я их не вижу.

Но из-за правил в Австралии все очень сложно. Возможно, когда-нибудь их изменят, и мы сможем привозить их сюда, но сейчас это правда непросто. Вообще они путешествуют со мной почти везде, просто Австралия и Китай – это очень сложно, поэтому они остаются дома. Но они – мой лучик солнца, и я очень счастлива, что они у меня есть.

Видеообзор матча Марта Костюк – Джессика Пегула

По теме:
Марта Костюк – Джессика Пегула. Испекла баранку шестой ракетке. Видеообзор
У Костюк есть миссия. Определена финальная пара турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Марта Костюк Джессика Пегула WTA Брисбен
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Тренер из Каменского погиб в Запорожской области
Война | 10 января 2026, 09:00 3
Склоним головы. Тренер из Каменского погиб в Запорожской области
Склоним головы. Тренер из Каменского погиб в Запорожской области

Руслан Завгородний в гражданской жизни тренировал стрелков из лука

Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Футбол | 10 января 2026, 08:47 15
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины

В свое время Гладкий и Худжамов могли оказаться в Киеве

Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Футбол | 09.01.2026, 19:05
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Теннис | 10.01.2026, 11:20
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»
Война | 09.01.2026, 15:05
Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»
Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 16
Теннис
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 6
Футбол
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 9
Футбол
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 6
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем