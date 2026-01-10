Племянник украинского журналиста стал лучшим футболистом года в стране
Андрейс Цыганикс заслужил признание в Латвии
Фланговый защитник швейцарского «Люцерна» Андрейс Цыганикс признан лучшим футболистом года в Латвии.
Украинским болельщикам 28-летний футболист может быть известен по выступлениям за луганскую «Зарю» (2020-2021), а также по родственным связям с известным украинским журналистом Игорем Цыгаником, который является дядей игрока.
В сезоне 2025/26 Андрейс Цыганикс провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Ранее Андрейс Цыганикс рассказал о своих отношениях с Игорем Цыгаником.
