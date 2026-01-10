Штраф или условный срок. Экс-футболист Динамо находится в ожидания суда

Бывший футболист киевского «Динамо» Иван Яремчук эксклюзивно для Sport.ua рассказал о наказании, которое ему грозит после нарушения закона.

Экс-игрок СССР поскандалили с менеджером в казино в Праге, дело почти дошло до драки. Яремчук покинул Чехию, однако был арестован в Польше и теперь, хоть и находится на свободе, ожидает решения суда.

– Какое наказание, по мнению адвоката, может вас ждать?

– Трудно сказать. Это может быть штраф, условный срок или исправительная работа. Не знаю. Но буду надеяться, что все обойдется и решение суда будет менее строгим. Хотелось бы, – признался Иван.

Яремчук играл за «Динамо» в 80-90-х годах. В составе киевского клуба он выиграл Кубок обладателей кубков в 1986 году. После «Динамо» полузащитник выступал в Германии, Израиле, Финляндии.