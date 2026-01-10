Звезду Динамо освободили из-под ареста в Польше
Иван Яремчук рассказал о своем положении
Как уже сообщалось, в разгар осени в Кракове польской полицией был задержан экс-игрок киевского «Динамо» и сборной СССР Иван Яремчук.
Произошло это в середине октября, когда он приехал в Польшу, чтобы поддержать сборную Украины в матче с Азербайджаном. Причиной ареста стал давний инцидент с менеджером казино в Праге, с которым один из ведущих игроков золотой команды Валерия Лобановского чуть не подрался.
После задержания 63-летний Яремчук оказался в тюрьме, где провел полтора месяца. Нынешнюю зиму легендарный динамовец провел уже на свободе, однако точку в истории из казино пока ставить рано.
Чтобы выяснить, что и как по этому делу, корреспондент Sport.ua решил поинтересоваться у самого Ивана Яремчука.
– Все за меня волнуются, звонят, – сказал он. – Тот состав «Динамо» середины восьмидесятых, пожилые люди хорошо помнят, а вот молодежь – нет.
Приятно, конечно, что до сих пор вспоминают ту нашу команду. Хуже, когда забывают. Что же касается моего дела, то пока ничего не решилось. Должен состояться суд в Праге, и я жду сообщения от адвоката, когда именно нужно туда приехать. Возможно, это будет в середине января – точно не знаю.
– Какое наказание, по мнению адвоката, может вас ждать?
– Трудно сказать. Это может быть штраф, условный срок или исправительная работа. Не знаю. Но буду надеяться, что все обойдется и решение суда будет менее строгим. Хотелось бы.
– Во время пребывания в польской тюрьме никакие насильственные действия к вам не были применены?
– Нет-нет, все было нормально. Со мной в тюрьме было двое украинцев, мы хорошо общались, – рассказал Яремчук.
