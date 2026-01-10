Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Звезду Динамо освободили из-под ареста в Польше
10 января 2026, 12:45 | Обновлено 10 января 2026, 12:55
Звезду Динамо освободили из-под ареста в Польше

Иван Яремчук рассказал о своем положении

ФК Динамо Киев. Иван Яремчук

Как уже сообщалось, в разгар осени в Кракове польской полицией был задержан экс-игрок киевского «Динамо» и сборной СССР Иван Яремчук.

Произошло это в середине октября, когда он приехал в Польшу, чтобы поддержать сборную Украины в матче с Азербайджаном. Причиной ареста стал давний инцидент с менеджером казино в Праге, с которым один из ведущих игроков золотой команды Валерия Лобановского чуть не подрался.

После задержания 63-летний Яремчук оказался в тюрьме, где провел полтора месяца. Нынешнюю зиму легендарный динамовец провел уже на свободе, однако точку в истории из казино пока ставить рано.

Чтобы выяснить, что и как по этому делу, корреспондент Sport.ua решил поинтересоваться у самого Ивана Яремчука.

– Все за меня волнуются, звонят, – сказал он. – Тот состав «Динамо» середины восьмидесятых, пожилые люди хорошо помнят, а вот молодежь – нет.

Приятно, конечно, что до сих пор вспоминают ту нашу команду. Хуже, когда забывают. Что же касается моего дела, то пока ничего не решилось. Должен состояться суд в Праге, и я жду сообщения от адвоката, когда именно нужно туда приехать. Возможно, это будет в середине января – точно не знаю.

– Какое наказание, по мнению адвоката, может вас ждать?

– Трудно сказать. Это может быть штраф, условный срок или исправительная работа. Не знаю. Но буду надеяться, что все обойдется и решение суда будет менее строгим. Хотелось бы.

– Во время пребывания в польской тюрьме никакие насильственные действия к вам не были применены?

– Нет-нет, все было нормально. Со мной в тюрьме было двое украинцев, мы хорошо общались, – рассказал Яремчук.

Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Штраф или условный срок. Экс-футболист Динамо находится в ожидания суда
В ночь на 10 января была попытка рейдерского захвата старой базы Черноморца
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
