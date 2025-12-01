Легенда Динамо попал в скандал. Его ждет суд

Легенда «Динамо» Иван Яремчук в октябре 2025 года попал в тюрьму в Польше из-за скандала в казино. Бывший футболист провел в тюрьме 1,5 месяца, позже его отпустили.

Однако это не конец истории, Яремчук сообщил, что его ждет еще суд.

«История еще не закончилась. Пока отпустили, еду в Бельгию, а через два месяца в Праге будет суд. Надеюсь, что все закончится положительно», – сказал Яремчук.

