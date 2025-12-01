Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо попал в скандал. Его ждет суд
01 декабря 2025, 23:07
Легенда Динамо попал в скандал. Его ждет суд

Иван Яремчук будет судиться в Праге

ФК Динамо. Иван Яремчук

Легенда «Динамо» Иван Яремчук в октябре 2025 года попал в тюрьму в Польше из-за скандала в казино. Бывший футболист провел в тюрьме 1,5 месяца, позже его отпустили.

Однако это не конец истории, Яремчук сообщил, что его ждет еще суд.

«История еще не закончилась. Пока отпустили, еду в Бельгию, а через два месяца в Праге будет суд. Надеюсь, что все закончится положительно», – сказал Яремчук.

Ранее легендарный футболист «Динамо» Иван Яремчук высказался об одном из лидеров киевского клуба Николае Шапаренко.

