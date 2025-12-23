Проблемы с Поворознюком. Игроки Ингульца хотят уйти из клуба
Сергей Кисленко, Валерий Сад и Александр Пятов намерены расторгнуть контракты
Один из лидеров Первой лиги «Ингулец» выставил на трансфер Сергея Кисленко, Валерия Сада и Александра Пятова, сообщает UA-Футбол.
Однако футболисты понимают бесперспективность этой затеи и отсутствие возможности договориться с президентом клуба Александром Поворознюком о прекращении сотрудничества по согласию сторон.
Поэтому после многомесячной задолженности по выплате зарплаты футболисты планируют с помощью юристов расторгнуть с клубом контракты и уйти в статусе свободных агентов. Уже в таком статусе они будут искать себе новые команды.
У футболистов не лучшие отношения с Александром Поворознюком, поскольку президент клуба относится к ним не лучшим образом. На это не может повлиять даже главный тренер команды Василий Кобин.
После 18 туров Первой лиги «Ингулец» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков, что на 12 меньше, чем у лидера — «Буковины».
