Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Проблемы с Поворознюком. Игроки Ингульца хотят уйти из клуба
Украина. Первая лига
23 декабря 2025, 14:53 | Обновлено 23 декабря 2025, 15:27
Проблемы с Поворознюком. Игроки Ингульца хотят уйти из клуба

Сергей Кисленко, Валерий Сад и Александр Пятов намерены расторгнуть контракты

ФК Ингулец

Один из лидеров Первой лиги «Ингулец» выставил на трансфер Сергея Кисленко, Валерия Сада и Александра Пятова, сообщает UA-Футбол.

Однако футболисты понимают бесперспективность этой затеи и отсутствие возможности договориться с президентом клуба Александром Поворознюком о прекращении сотрудничества по согласию сторон.

Поэтому после многомесячной задолженности по выплате зарплаты футболисты планируют с помощью юристов расторгнуть с клубом контракты и уйти в статусе свободных агентов. Уже в таком статусе они будут искать себе новые команды.

У футболистов не лучшие отношения с Александром Поворознюком, поскольку президент клуба относится к ним не лучшим образом. На это не может повлиять даже главный тренер команды Василий Кобин.

После 18 туров Первой лиги «Ингулец» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков, что на 12 меньше, чем у лидера — «Буковины».

Сергей Кисленко Валерий Сад Александр Пятов Ингулец Первая лига Украины трансферы чемпионат Украины по футболу Александр Поворознюк
Иван Чирко Источник: UA-Football
