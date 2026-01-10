Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинский полузащитник, который не играл полтора года, вернется на поле
Украина. Первая лига
10 января 2026, 12:23
Украинский полузащитник, который не играл полтора года, вернется на поле

20-летний Артем Присяжнюк присоединится к тренировкам в составе одесского «Черноморца»

Украинский полузащитник, который не играл полтора года, вернется на поле
ФК Черноморец Одесса. Артем Присяжнюк

Полузащитник одесского «Черноморца» Артем Присяжнюк близок к возвращению на поле после того, как пропустил полтора года из-за тяжелой травмы и рецидива.

Последний раз украинец выходил на поле в мае 2024 года, а через два месяца повредил крестообразную связку. В мае 2025-го случился рецидив – в общей сложности Артем перенес две операции в сербском Белграде и теперь готов возобновить тренировки.

«После операции и восстановления у меня произошел рецидив и 18 марта прошлого года я вынужден был снова лечь на операционный стол.

Восстановление длилось девять месяцев – и теперь уже все позади. Завершив реабилитацию в конце прошлого года, я вернулся из Сербии домой в Одессу. Дай Бог, чтобы теперь все было хорошо.

Этой зимой, когда команда выйдет из отпуска, буду тренироваться в общей группе. Сербские врачи дали мне программу, по которой я занимаюсь индивидуально.

Это уже не реабилитация, а подготовка к тренировочным сборам, которые будут предшествовать весенней части сезона», – сообщил Присяжнюк.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Артем Присяжнюк травма операция
Николай Тытюк Источник: UA-Football
