У полузащитника Черноморца возник рецидив старой травмы
Не везет молодому игроку команды «моряков»
У полузащитника одесского «Черноморца» Артема Присяжнюка, который более полугода лечился и восстанавливался после тяжелой травмы крестообразной связки, возникла новая проблема. Это произошло в тот период, когда процесс реабилитации 19-летнего игрока подошел к завершению и его возвращение на футбольное поле было не за горами. На одной из тренировок сказался рецидив старой травмы и он снова оказался на больничном.
Как стало известно Sport.ua, в ближайшее время должен определиться алгоритм дальнейших действий по лечению Присяжнюка, которому, вполне вероятно, может понадобиться повторная операция.
В предыдущий раз молодой футболист выбыл из строя в июле прошлого года, также получив досадную травму на тренировке. В связи с этим в сезоне-2024/25 он не сыграл за «Черноморец» ни одного матча.
Ранее мы сообщали, что у «Черноморца» возникли серьезные кадровые проблемы.
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