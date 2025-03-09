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  4. У полузащитника Черноморца возник рецидив старой травмы
Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 10:11 |
211
0

У полузащитника Черноморца возник рецидив старой травмы

Не везет молодому игроку команды «моряков»

09 марта 2025, 10:11 |
211
0
У полузащитника Черноморца возник рецидив старой травмы
ФК Черноморец. Артем Присяжнюк

У полузащитника одесского «Черноморца» Артема Присяжнюка, который более полугода лечился и восстанавливался после тяжелой травмы крестообразной связки, возникла новая проблема. Это произошло в тот период, когда процесс реабилитации 19-летнего игрока подошел к завершению и его возвращение на футбольное поле было не за горами. На одной из тренировок сказался рецидив старой травмы и он снова оказался на больничном.

Как стало известно Sport.ua, в ближайшее время должен определиться алгоритм дальнейших действий по лечению Присяжнюка, которому, вполне вероятно, может понадобиться повторная операция.

В предыдущий раз молодой футболист выбыл из строя в июле прошлого года, также получив досадную травму на тренировке. В связи с этим в сезоне-2024/25 он не сыграл за «Черноморец» ни одного матча.

Ранее мы сообщали, что у «Черноморца» возникли серьезные кадровые проблемы.

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Артем Присяжнюк травма травма колена Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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