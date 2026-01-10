Воспитанник Динамо восстановился после ДТП и подыскивает новый клуб

Воспитанник киевского «Динамо» Павел Ориховский, предыдущим клубом в карьере которого был ковалевский «Колос», вынужден был пропустить осеннюю часть сезона 2025/26.

Как известно, причиной стали травмы, полученные летом прошлого года в дорожно-транспортном происшествии.

За полгода, прошедших с того злосчастного дня, полузащитник уже успел восстановиться. В этом процессе ему помогали реабилитолог, а затем за дело взялся и знакомый тренер. У футболиста насыщенная беговая и силовая работа, которая позволила поддерживать себя в надлежащей форме.

О своем состоянии Ореховский рассказал в комментарии Sport.ua.

– С самочувствием у меня все в порядке. Сейчас тренируюсь индивидуально с тренером, – сказал он. – Занятия проводятся очень активно, с большими нагрузками. Стараюсь максимально готовить себя к новым турнирным испытаниям. С какой командой? Пока рано о чем-то говорить. Тренируюсь и параллельно жду конкретного предложения.

– Агент подыскивает вам варианты?

– У меня нет агента, который занимается поиском команды. Делаю это сам.

Кроме «Колоса», в профессиональной карьере Павла Ориховского были также выступления в четырех клубах – киевских «Динамо», «Арсенале-Киев», «Черноморце» и «Русе».

