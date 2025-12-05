Реал выбрал пять футболистов, которые не нужны Алонсо и покинут команду

Мадридский «Реал» продолжает искать варианты для усиления команды, а также определился с игроками, которые не входят в планы главного тренера Хаби Алонсо. Об этом сообщил Footmercato.

«Специалисты ищут решения, которые помогут «сливочным» вернуться на правильный путь, поскольку клуб испытывает всё больше трудностей. Это потребует улучшения игры на поле, а также внесения некоторых изменений в состав», – рассказал источник.

За последние шесть матчей королевский клуб одержал две победы, трижды сыграл вничью и потерпел поражение от английского «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Из-за некоторых неудач было принято решение, что команду покинут:

защитник Давид Алаба (4 матча в сезоне 2025/26)

левый защитник Фран Гарсия (13 игр, 1 гол, 1 ассист)

полузащитник Дани Себальос (16 матчей)

правый вингер Родриго (19 поединкАлабаов, 3 ассиста)

форвард Эндрик (1 матч)

После 15 туров в испанской Ла Лиге королевский клуб набрал 36 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера – «Барселоны» – составляет всего один пункт.