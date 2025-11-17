Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
17 ноября 2025, 14:27
Реал выбрал первого игрока, который покинет команду после завершения сезона

Королевский клуб отказался продлевать контракт с австрийским защитником Давидом Алабой

Реал выбрал первого игрока, который покинет команду после завершения сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба покинет чемпионат Испании после завершения сезона 2025/26. Опытный 33-летний футболист получит статус свободного агента.

По информации испанской прессы, Алаба провел разговор с руководством «сливочных», в ходе которого узнал решение президента о своем будущем.

«Реал» считает, что дальнейшее пребывание австрийца в клубе нецелесообразно из-за его возраста, роли в команде и зарплаты. Эти три фактора полностью исключают возможность продления контракта с бывшим игроком «Баварии».

Клуб уже сообщил Хаби Алонсо, что не намерен продлевать контракт с игроком, а сам Давид Алаба получил одобрение и в январе сможет вести переговоры о новом соглашении с заинтересованными клубами», – сообщил источник.

Алаба перебрался в чемпионат Испании в июле 2021 года из немецкой «Баварии» В нынешнем сезоне провел всего четыре игры, пропустив немало матчей из-за травм.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Давид Алаба трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Николай Тытюк Источник: DefensaCentral
