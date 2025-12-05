Украинский легионер был признан лучшим защитником чемпионата в Европе

Футболист «Трабзонспора» Арсений Батагов был признан лучшим защитником чемпионата Турции по итогам ноября. Рейтинг был сформирован статистическим порталом Comparisonator Türkçe.

Платформа оценила различные игровые показатели защитников, их статистические показатели, которые принесли каждому игроку определенное количество баллов. Представитель Украины оказался на первом месте с комфортным отрывом.

Рейтинг лучших защитников Суперлиги (по итогам ноября)

Арсений Батагов (Трабзонспор) – 279 Давинсон Санчес (Галатасарай) – 244 Ахмет Огуз (Коджаэлиспор) – 243 Таха Алтикардеш (Гезтепе) – 236 Йоан Андзуана (Коньяспор) – 228

Батагов перебрался в чемпионат Турции в августе 2024 года из луганской «Зари» за 1,8 млн евро. Контракт украинского защитника истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне Батагов провел 14 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.