  Украинский легионер был признан лучшим защитником чемпионата в Европе
Турция
05 декабря 2025, 10:21
Украинский легионер был признан лучшим защитником чемпионата в Европе

Арсений Батагов продолжает прогрессировать в составе «Трабзонспора»

ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Футболист «Трабзонспора» Арсений Батагов был признан лучшим защитником чемпионата Турции по итогам ноября. Рейтинг был сформирован статистическим порталом Comparisonator Türkçe.

Платформа оценила различные игровые показатели защитников, их статистические показатели, которые принесли каждому игроку определенное количество баллов. Представитель Украины оказался на первом месте с комфортным отрывом.

Рейтинг лучших защитников Суперлиги (по итогам ноября)

  1. Арсений Батагов (Трабзонспор) – 279
  2. Давинсон Санчес (Галатасарай) – 244
  3. Ахмет Огуз (Коджаэлиспор) – 243
  4. Таха Алтикардеш (Гезтепе) – 236
  5. Йоан Андзуана (Коньяспор) – 228

Батагов перебрался в чемпионат Турции в августе 2024 года из луганской «Зари» за 1,8 млн евро. Контракт украинского защитника истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне Батагов провел 14 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
