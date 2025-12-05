Шок для Варди. Владельцы Шеффилд Юнайтед хотели слияния с Уэнсдей

В настоящий момент для футбольного Шеффилда наступили отнюдь не лучшие времена в истории. Обе знаменитые профессиональные команды из этого города – четырехкратный чемпион Англии «Шеффилд Уэнсдей» и чемпион Англии «Шеффилд Юнайтед» – выступают лишь во втором по силе дивизионе английского футбола – Чемпионшипе. Причем там первые откровенно «пасут задних», а вторые, пусть и могут похвастаться большими амбициями, однако находятся в нижней половине турнирной таблицы.

23 ноября между «Шеффилд Уэнсдей» и «Шеффилд Юнайтед» состоялась очередная «серия» дерби Стального города – очный матч, который принес крупную победу «клинкам» со счетом 3:0. Казалось бы, после такого преданные фанаты «сов» погрузятся в отчаяние, учитывая еще и факт беспросветного на данный момент пребывания на последнем месте в таблице, но… Настоящий «подарок судьбы» для них был еще впереди.

Несколько дней назад в прессу попали новости, от которых, пожалуй, вздрогнул даже Джейми Варди – легенда «Лестера» и нынешний форвард итальянского «Кремонезе», который родился и вырос в Шеффилде, с самого детства являясь преданным почитателем местного «Уэнсдей». Варди семь лет занимался в академии «сов», хотя на профессиональном уровне за родную команду так и не поиграл, однако слухи, растиражированные СМИ, не могли не шокировать Джейми.

Getty Images/Global Images Ukraine

Британские The Telegraph и The Daily Mail сообщили, что нынешние собственники «Шеффилд Юнайтед» – американский консорциум COH Sports – всерьез рассматривали возможность поглощения «Уэнсдей» с целью создания в Шеффилде одного клуба за счет слияния двух традиционных, являющихся одними из старейших в мире. Эта идея возникла у боссов «клинков» спустя несколько месяцев после предыдущей, которая оказалась абсолютно провальной и привела к неудачной трансферной кампании для «Шеффилд Юнайтед», а также напрямую сказалась на текущих результатах команды.

Но давайте обо всем по порядку. В октябре тайский бизнесмен Дежпхон Чансири, владеющий «Шеффилд Уэнсдей», после затяжного этапа финансовых проблем клуба передал «сов» под контроль внешней администрации. Это немедленно привело к вычету с команды 12 очков и прочно заякорило ее на последнем месте в турнирной таблице. Но этот момент, похоже, уже не слишком-то и беспокоил Чансири, так как тот дал понять, что хочет продать «Шеффилд Уэнсдей» приблизительно за 30 миллионов фунтов.

Любопытно, что достаточно оперативно на электронную почту администратора «Шеффилд Уэнсдей» Бегбиса Трейнора поступило письмо от руководства COH Sports, в котором подписанты узнавали об условиях продажи и выражали заинтересованность в покупке «сов», очевидно, с целью поглощения этого клуба и его вхождения в будущем в структуру «Шеффилд Юнайтед». К счастью для поклонников «Шеффилд Уэнсдей», запрос от американских владельцев «клинков» был немедленно отклонен, однако последние даже самим фактом таких действий прославились на всю Англию, продемонстрировав, насколько далекими они являются от британских реалий, по крайней мере, в аспекте футбольных основ и традиций.

Дошло до того, что после домашней победы над «Портсмутом» (3:0) главного тренера «Шеффилд Юнайтед» Криса Уайлдера спросили о том, что он знает по поводу идеи руководства его клуба произвести поглощение «Шеффилд Уэнсдей» с дальнейшим слиянием «клинков» и «сов» между собой. Опытный наставник выглядел откровенно смущенным, но все же нашел несколько слов, дипломатично уйдя от какого-то конкретного ответа: «Моя работа и без того довольно сложна, учитывая ситуацию, в которой мы находимся. Есть цели, к которым мы стремимся, и всем этим будут заниматься генеральный директор Стив Беттис и владельцы».

Вскоре после этого в прессу просочились данные, позволившие выдохнуть поклонникам «Шеффилд Уэнсдей». После того, как запрос от COH Sports был отклонен, интерес к покупке «сов» продемонстрировали еще пять независимых друг от друга покупателей, один из которых – экс-собственник «Ньюкасла» Майк Эшли – даже сделал конкретное предложение на 20 миллионов фунтов.

Что касается консорциума COH Sports, то во главе его стоят сопредседатели Стивен Розен, являющийся одним из соучредителей Resilience Capital Partners, а также Хелми Элтухи, занимающийся бизнесом в сфере биотехнологий. В конце декабря минувшего года эти бизнесмены завладели ключами от «Шеффилд Юнайтед», который на тот момент возглавлял турнирную таблицу Чемпионшипа и был близок к возвращению в Премьер-лигу. Эту задачу – вскоре вновь играть в элите английского футбола – COH Sports поставил для менеджмента клуба и футболистов команды на первые пять месяцев работы. Новые владельцы также привнесли немного гламура в жизнь «клинков»: в их консорциум вошли предприниматели, деловые партнеры и друзья. В течение месяца после покупки клуба Розен и Элтухи назначили голливудского режиссера Джо Руссо в совет директоров, однако вскоре «Шеффилд Юнайтед» проиграл гонку за первые две позиции в Чемпионшипе (они дают право повыситься в АПЛ без дополнительного плей-офф) «Бернли» и «Лидсу», а затем уступил еще и «Сандерленду» в решающем матче, который и определил третьего счастливчика из Чемпионшипа, повысившегося в классе по итогам сезона-2024/25.

В январе 2025-го Крис Уайлдер призвал руководство провести мощную трансферную кампанию, которая бы обеспечила «Шеффилд Юнайтед» конкурентное преимущество и возможность выйти в АПЛ. Но COH Sports дал понять, что ему нужна модель скаутинга, основанная на данных с применением анализа со стороны искусственного интеллекта (ИИ). Этот подход полностью отличался от традиционных методов кадровой работы клуба, которые отдавали предпочтение игрокам с опытом выступлений в Чемпионшипе. Если летом 2024-го «клинки» приобрели Майкла Купера из «Плимута», Харрисона Берроуза из «Питерборо» и Тайриза Кэмпбелла из «Сток Сити», что вселяло оптимизм в болельщицкие души, то в январе 2025-го в команду перешли Том Кэннон из «Лестера» за крайне спорные 10 миллионов фунтов, а также Бен Бреретон Диас, Хамза Чаудри и Бен Холдинг, которые были арендованы у «Саутгемптона», «Лестера» и «Кристал Пэлас» соответственно.

Еще большей спорности работе клуба в январское трансферное окно-2025 добавили две сделки, которые «клинки» провернули в последний день функционирования «форточки». Из перуанского «Мельгара» был приобретен 22-летний вингер Джефферсон Касерес, а из болгарского «Пловдива» перешел его 19-летний коллега по амплуа Кристиан Нвачукву. Ни один из них ранее не играл в Англии, что вызывало вопросы и опасения относительно не только перспектив новичков на новом месте, но и их реальной способности помочь «клинкам» в достижении цели по выходу в АПЛ.

Впрочем, тогда генеральный директор «Шеффилд Юнайтед» Стивен Беттис объяснил, что при определении трансферных приоритетов клуб делал акцент на модели искусственного интеллекта, разработанной Джеймсон Бордом – профессиональным игроком в покер и предпринимателем, владельцем Short Circuit Science. Примечательно, что Борду также принадлежит «Данфермлин», а еще он имеет доли в болгарских и испанских клубах. По «счастливому стечению обстоятельств» летом, уже после завершения сезона-2024/25, один из январских новичков – Касерес – поспешно покинул стан «Шеффилд Юнайтед», чтобы перебраться в «Данфермлин».

Даже несмотря на неудачную январскую трансферную кампанию, в ходе которой «Шеффилд Юнайтед» не получил фактического усиления состава, Крис Уайлдер вплотную подвел «клинков» к выходу в Премьер-лигу. Но в финале плей-офф на «Уэмбли» его команда неожиданно сплоховала. До 75-й минуты «Шеффилд Юнайтед» вел в счете (1:0) против «Сандерленда», но затем пропустил дважды (решающий мяч – на пятой компенсированной минуте) и остался в Чемпионшипе. В июне Уайлдера уволили, а клуб публично заявил, что будет уделять еще больше внимания системе подбора игроков, основанной на применении ИИ.

Новым коучем «клинков» стал молодой испанец Рубен Сельес, незадолго до этого уволенный из «Халл Сити». Его кандидатуру «клинкам» также помогла подобрать система Джеймсона Борда. Но после шести кряду поражений на старте сезона Сельеса пришлось гнать в шею, а боссы «Шеффилд Юнайтед» вынуждены были идти на поклон к Уайлдеру и просить того в третий раз в карьере принять «клинков». Болельщики восприняли это назначение как признание ошибки со стороны COH Sports и выразили хрупкую надежду на то, что в ближайшем будущем всяческие новомодные эксперименты со стороны владельцев прекратятся.

Getty Images/Global Images Ukraine. Наставник Шеффилд Юнайтед Крис Уайлдер

Вскоре после этого руководство публично дало понять, что продолжает верить в светлое будущее проекта: «Наш путь – марафон, а не спринт. Были взлеты и падения, как и везде. Но наши цели остаются прежними: команда, построенная на грамотном подборе кадров, правильный баланс молодости и опыта, и клуб, находящийся на переднем крае аналитики данных и спортивной медицины».

Впрочем, за фразами о грамотном подборе кадров и аналитике данных вновь читается одержимость ИИ, а потому фанаты «клинков» с ужасом ждут января, когда их клуб вновь начнет активничать на рынке. Более того, недавнее желание COH Sports выкупить «Шеффилд Уэнсдей» и произвести слияние двух клубов из этого города лишь подлило масла в огонь, окончательно шокировав почитателей «Юнайтед». Вот уж правда: в Чемпионшипе никогда не бывает скучно, причем не только на вершине турнирной таблицы, но и на ее противоположном «полюсе», где даже предстоящая зима обещает быть невероятно жаркой…