ОФИЦИАЛЬНО. Крис Уайлдер в третий раз возглавил Шеффилд Юнайтед
Английский специалист уже дважды работал с командой
Английский специалист Крис Уайлдер стал главным тренером «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба представителя Чемпионшипа.
Соглашение между английским клубом и 57-летним специалистом рассчитано до лета 2027 года. Он уже в третий раз возглавил команду: первый период Криса в «Шеффилде» длился с 2016 по 2021 год, второй – с 2023 по лето 2025 года. Этим летом команду возглавил Рубен Сельес, который уже спустя 3 месяца был уволен.
После 5 туров Чемпионшипа «Шеффилд» набрал 0 баллов и занимает последнее место турнирной таблицы.
Ранее сообщалось о том, что «Шеффилд Юнайтед» уступил «Бирмингем Сити» в Кубке Англии.
Chris Wilder has returned to Bramall Lane. ⚔️— Sheffield United (@SheffieldUnited) September 15, 2025
He has signed a contract until the summer of 2027 to kick-off a third spell as Sheffield United manager. 🤝
