Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Крис Уайлдер в третий раз возглавил Шеффилд Юнайтед
Англия
15 сентября 2025, 19:14 |
149
0

ОФИЦИАЛЬНО. Крис Уайлдер в третий раз возглавил Шеффилд Юнайтед

Английский специалист уже дважды работал с командой

15 сентября 2025, 19:14 |
149
0
ОФИЦИАЛЬНО. Крис Уайлдер в третий раз возглавил Шеффилд Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Уайлдер

Английский специалист Крис Уайлдер стал главным тренером «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба представителя Чемпионшипа.

Соглашение между английским клубом и 57-летним специалистом рассчитано до лета 2027 года. Он уже в третий раз возглавил команду: первый период Криса в «Шеффилде» длился с 2016 по 2021 год, второй – с 2023 по лето 2025 года. Этим летом команду возглавил Рубен Сельес, который уже спустя 3 месяца был уволен.

После 5 туров Чемпионшипа «Шеффилд» набрал 0 баллов и занимает последнее место турнирной таблицы.

Ранее сообщалось о том, что «Шеффилд Юнайтед» уступил «Бирмингем Сити» в Кубке Англии.

По теме:
Игрок Тоттенгема имеет интересную серию в АПЛ, которая насчитывает 87 игр
Новый тренер для Судакова и Трубина. Бенфика может сменить коуча
Легендарный экс-голкипер Манчестер Юнайтед: «Команда никуда не двигается»
Крис Уайлдер Шеффилд Юнайтед Чемпионшип чемпионат Англии по футболу назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Шеффилд Юнайтед
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Бокс | 15 сентября 2025, 05:36 1
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом

Теренс стал абсолютным чемпионом мира

Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе
Футбол | 15 сентября 2025, 18:37 7
Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе
Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе

Специалист ждет хорошего предложения

Реал подписал контракт со звездным голкипером
Футбол | 15.09.2025, 01:36
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Бокс | 15.09.2025, 07:05
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Шапаренко без слов отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону
Футбол | 15.09.2025, 18:52
Шапаренко без слов отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону
Шапаренко без слов отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 1
Футбол
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 25
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 27
Футбол
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем