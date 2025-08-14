Лестер уже вылетел. Кубок лиги: из 5 матчей в трех пробита серия пенальти

12 августа прошли матчи 1/64 финала Кубка английской лиги.

В трех матчах из пяти выполнялись серии пенальти. Победители поединков вышли в 1/32 финала.

Лестер уже вылетел, уступив Хаддерсфилду по пенальти.

Шеффилд Юнайтед выбыл из турнира, а Шеффилд Уэнсдей прошел дальше.

Кубок английской лиги. 1/64 финала, 13 августа 2025

Барнсли – Флитвуд Таун – 2:2 (пен. 5:4)

Голы: Расселл, 15, Малларкей, 59 (автогол) – Малларки, 45+1, Девонпорт, 90+4

Болтон – Шеффилд Уэнсдей – 3:3 (пен. 2:4)

Голы: Осей-Туту, 36, Гейл, 77, Козье-Даберри, 90+2 – Сикейра, 8, Угбо, 37, Джонсон, 80

Хаддерсфилд Таун – Лестер Сити – 2:2 (пен. 3:2)

Голы: Вост, 68, Ашия, 76 – Чудхури, 54, Винкс, 68

Челтнем Таун – Эксетер Сити – 2:0

Голы: Уилсон, 28, Брум, 55

Бирмингем Сити – Шеффилд Юнайтед – 2:1

Голы: Фурухаси, 5, Стенсфилд, 87 – Хаммер, 72

