Лестер уже вылетел. Кубок лиги: из 5 матчей в трех пробита серия пенальти
Шеффилд Юнайтед выбыл из турнира, а Шеффилд Уэнсдей прошел дальше
12 августа прошли матчи 1/64 финала Кубка английской лиги.
В трех матчах из пяти выполнялись серии пенальти. Победители поединков вышли в 1/32 финала.
Лестер уже вылетел, уступив Хаддерсфилду по пенальти.
Шеффилд Юнайтед выбыл из турнира, а Шеффилд Уэнсдей прошел дальше.
Кубок английской лиги. 1/64 финала, 13 августа 2025
- Барнсли – Флитвуд Таун – 2:2 (пен. 5:4)
Голы: Расселл, 15, Малларкей, 59 (автогол) – Малларки, 45+1, Девонпорт, 90+4
- Болтон – Шеффилд Уэнсдей – 3:3 (пен. 2:4)
Голы: Осей-Туту, 36, Гейл, 77, Козье-Даберри, 90+2 – Сикейра, 8, Угбо, 37, Джонсон, 80
- Хаддерсфилд Таун – Лестер Сити – 2:2 (пен. 3:2)
Голы: Вост, 68, Ашия, 76 – Чудхури, 54, Винкс, 68
- Челтнем Таун – Эксетер Сити – 2:0
Голы: Уилсон, 28, Брум, 55
- Бирмингем Сити – Шеффилд Юнайтед – 2:1
Голы: Фурухаси, 5, Стенсфилд, 87 – Хаммер, 72
