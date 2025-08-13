Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок английской лиги. 1/64 финала: все результаты игрового дня
Кубок Английской лиги
Аккрингтон Стэнли
12.08.2025 21:45 – FT 2 : 1
Питерборо Юнайтед
Англия
Англия
13 августа 2025, 02:59 | Обновлено 13 августа 2025, 03:36
43
0

Победители поединков вышли в стадию 1/32 финала

Getty Images/Global Images Ukraine

12 августа состоялись матчи 1/64 финала Кубка английской лиги.

Победители поединков вышли в 1/32 финала.

Кубок английской лиги. 1/64 финала, 12 августа 2025

  • Суонси (Англия) – Кроули (Англия) – 3:1
  • Барроу (Англия) – Престон (Англия) – 0:1
  • Мидлсбро (Англия) – Донкастер (Англия) – 0:4
  • Ньюпорт (Англия) – Миллуолл (Англия) – 0:1
  • Стокпорт (Англия) – Крю (Англия) – 3:1
  • Аккрингтон (Англия) – Питерборо (Англия) – 2:1
  • Блэкберн (Англия) – Бредфорд (Англия) – 1:2
  • Блэкпул (Англия) – Порт Вейл (Англия) – 0:1
  • Бристоль Роверс (Англия) – Кембридж Юнайтед (Англия) – 0:2
  • Бристоль Сити (Англия) – Милтон Кинз Донз (Англия) – 2:0
  • Вест Бромвич (Англия) – Дерби (Англия) – 1:1 (пен. 2:3)
  • Уиган (Англия) – Ноттс Каунти (Англия) – 1:0
  • Уотфорд (Англия) – Норвич (Англия) – 1:2
  • Джиллингем (Англия) – Уимблдон (Англия) – 1:1 (пен. 2:4)
  • Гримсби (Англия) – Шрусбери (Англия) – 3:1
  • Кардифф (Уэльс) – Суиндон (Англия) – 2:1
  • Ковентри (Англия) – Лутон (Англия) – 1:0
  • Лейтон Ориент (Англия) – Уиком (Англия) – 0:1
  • Нортхэмптон (Англия) – Саутгемптон (Англия) – 0:1
  • Оксфорд Юнайтед (Англия) – Колчестер (Англия) – 1:0
  • Плимут (Англия) – КПР (Англия) – 3:2
  • Портсмут (Англия) – Рединг (Англия) – 1:2
  • Рексхэм (Уэльс) – Халл Сити (Англия) – 3:3 (пен. 5:3)
  • Солфорд (Англия) – Ротерхэм (Англия) – 0:0 (пен. 2:3)
  • Сток Сити (Англия) – Уолсолл (Англия) – 0:0 (пен. 4:3)
  • Харрогейт (Англия) – Линкольн (Англия) – 1:3
  • Чарльтон (Англия) – Стивенидж (Англия) – 3:1
  • Честерфилд (Англия) – Мансфилд (Англия) – 0:2
  • Бромли (Англия) – Ипсвич (Англия) – 1:1 (пен. 5:4)

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
