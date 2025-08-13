12.08.2025 21:45 – FT 2 : 1
Англия13 августа 2025, 02:59 | Обновлено 13 августа 2025, 03:36
43
0
Кубок английской лиги. 1/64 финала: все результаты игрового дня
Победители поединков вышли в стадию 1/32 финала
13 августа 2025, 02:59 | Обновлено 13 августа 2025, 03:36
43
0
12 августа состоялись матчи 1/64 финала Кубка английской лиги.
Победители поединков вышли в 1/32 финала.
Кубок английской лиги. 1/64 финала, 12 августа 2025
- Суонси (Англия) – Кроули (Англия) – 3:1
- Барроу (Англия) – Престон (Англия) – 0:1
- Мидлсбро (Англия) – Донкастер (Англия) – 0:4
- Ньюпорт (Англия) – Миллуолл (Англия) – 0:1
- Стокпорт (Англия) – Крю (Англия) – 3:1
- Аккрингтон (Англия) – Питерборо (Англия) – 2:1
- Блэкберн (Англия) – Бредфорд (Англия) – 1:2
- Блэкпул (Англия) – Порт Вейл (Англия) – 0:1
- Бристоль Роверс (Англия) – Кембридж Юнайтед (Англия) – 0:2
- Бристоль Сити (Англия) – Милтон Кинз Донз (Англия) – 2:0
- Вест Бромвич (Англия) – Дерби (Англия) – 1:1 (пен. 2:3)
- Уиган (Англия) – Ноттс Каунти (Англия) – 1:0
- Уотфорд (Англия) – Норвич (Англия) – 1:2
- Джиллингем (Англия) – Уимблдон (Англия) – 1:1 (пен. 2:4)
- Гримсби (Англия) – Шрусбери (Англия) – 3:1
- Кардифф (Уэльс) – Суиндон (Англия) – 2:1
- Ковентри (Англия) – Лутон (Англия) – 1:0
- Лейтон Ориент (Англия) – Уиком (Англия) – 0:1
- Нортхэмптон (Англия) – Саутгемптон (Англия) – 0:1
- Оксфорд Юнайтед (Англия) – Колчестер (Англия) – 1:0
- Плимут (Англия) – КПР (Англия) – 3:2
- Портсмут (Англия) – Рединг (Англия) – 1:2
- Рексхэм (Уэльс) – Халл Сити (Англия) – 3:3 (пен. 5:3)
- Солфорд (Англия) – Ротерхэм (Англия) – 0:0 (пен. 2:3)
- Сток Сити (Англия) – Уолсолл (Англия) – 0:0 (пен. 4:3)
- Харрогейт (Англия) – Линкольн (Англия) – 1:3
- Чарльтон (Англия) – Стивенидж (Англия) – 3:1
- Честерфилд (Англия) – Мансфилд (Англия) – 0:2
- Бромли (Англия) – Ипсвич (Англия) – 1:1 (пен. 5:4)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 августа 2025, 21:37 13
Наставник Динамо провел «тактическую» замену в ответном поединке Q3 Лиги чемпионов
Другие виды | 12 августа 2025, 20:23 2
Знаменитый легкоатлет в Будапеште взял планку на высоте 6.29 метра
Бокс | 12.08.2025, 08:42
Футбол | 13.08.2025, 02:45
Футбол | 12.08.2025, 21:57
Комментарии 0
Популярные новости
11.08.2025, 08:44 1
11.08.2025, 13:24 19
11.08.2025, 15:27 7
11.08.2025, 09:12 2
11.08.2025, 07:16 3
11.08.2025, 06:23 19
11.08.2025, 04:36 2