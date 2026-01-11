История футболиста сборной Украины в Динамо подходит к концу

Хавбек «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко может вскоре покинуть клуб.

По информации источника, история украинского футболиста в «Динамо» подходит к концу. У Шапаренко летом заканчивается контракт, а сейчас появляется еще больше трансферных слухов о его возможном переезде в Турцию или Испанию.

В этом сезоне украинец провел 21 матч за «Динамо», забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. В составе национальной сборной Шапаренко сыграл 48 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.

