Уже 17. Арсенал снова забил после розыгрыша углового
«Канониры» уверенно лидируют среди команд АПЛ по этому показателю
Лондонский Арсенал в матче Кубка Англии против Портсмута довел количество голов в сезоне во всех турнирах, забитых после угловых розыгрыша, до 17.
Теперь «канониры» в данном рейтинге опережают своих ближайших преследователей, Тоттенхэм Хотспур, на 3 гола (14).
Третьими по голам после розыгрыша угловых идут Челси и Манчестер Сити (по 11).
Команды АПЛ с наибольшим количеством забитых мячей после розыгрыша угловых в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 17 – Арсенал
- 14 – Тоттенхэм Хотспур
- 11 – Челси
- 11 – Манчестер Сити
- 9 – Фулхэм
Note: do not give away corners against Arsenal 💪— Match of the Day (@BBCMOTD) January 11, 2026
Three of their four goals against Portsmouth came from corners 🔥 pic.twitter.com/89ZU2TtJNO
