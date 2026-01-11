Уже 17. Арсенал снова забил после розыгрыша углового

Лондонский Арсенал в матче Кубка Англии против Портсмута довел количество голов в сезоне во всех турнирах, забитых после угловых розыгрыша, до 17.

Теперь «канониры» в данном рейтинге опережают своих ближайших преследователей, Тоттенхэм Хотспур, на 3 гола (14).

Третьими по голам после розыгрыша угловых идут Челси и Манчестер Сити (по 11).

Команды АПЛ с наибольшим количеством забитых мячей после розыгрыша угловых в сезоне 2025/26 во всех турнирах

17 – Арсенал

14 – Тоттенхэм Хотспур

11 – Челси

11 – Манчестер Сити

9 – Фулхэм