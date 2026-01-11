Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Уже 17. Арсенал снова забил после розыгрыша углового
Англия
11 января 2026, 19:47
Уже 17. Арсенал снова забил после розыгрыша углового

«Канониры» уверенно лидируют среди команд АПЛ по этому показателю

Уже 17. Арсенал снова забил после розыгрыша углового
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал в матче Кубка Англии против Портсмута довел количество голов в сезоне во всех турнирах, забитых после угловых розыгрыша, до 17.

Теперь «канониры» в данном рейтинге опережают своих ближайших преследователей, Тоттенхэм Хотспур, на 3 гола (14).

Третьими по голам после розыгрыша угловых идут Челси и Манчестер Сити (по 11).

Команды АПЛ с наибольшим количеством забитых мячей после розыгрыша угловых в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 17 – Арсенал
  • 14 – Тоттенхэм Хотспур
  • 11 – Челси
  • 11 – Манчестер Сити
  • 9 – Фулхэм
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
