  38-летний англичанин стал игроком месяца в итальянской Серии А
Италия
12 декабря 2025, 02:33 |
86
0

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Кремонезе» Джейми Варди признан лучшим игроком ноября в Серии А.

38-летний футболист обошел Майка Меньяна («Милан»), Лаутаро Мартинеса («Интер»), Давида Нереса («Наполи»), Лео Эстигора («Дженоа») и Николо Дзаньоло («Удинезе»).

При выборе претендентов учитывалась игра футболистов с 10-го по 13-й тур чемпионата Италии. В этот период Варди забил 3 гола.

На счету Джейми Варди 149 голов, забитых суммарно в АПЛ и Серии А. Англичанин входит в число лучших бомбардиров этих чемпионатов.

По теме:
Лечче – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Экс-нападающий сборной Италии рассказал, к чему должен привыкнуть Довбик
Александр РОМАНЧУК: «Прежде всего хочу поблагодарить солдат Украины»
Джейми Варди Серия A лучший игрок Майк Меньян Лаутаро Мартинес Давид Нерес Лео Эстигор Николо Дзаньоло Кремонезе
Михаил Олексиенко
