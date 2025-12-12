Италия12 декабря 2025, 02:33 |
38-летний англичанин стал игроком месяца в итальянской Серии А
Варди зажигает в Италии
12 декабря 2025, 02:33
Нападающий «Кремонезе» Джейми Варди признан лучшим игроком ноября в Серии А.
38-летний футболист обошел Майка Меньяна («Милан»), Лаутаро Мартинеса («Интер»), Давида Нереса («Наполи»), Лео Эстигора («Дженоа») и Николо Дзаньоло («Удинезе»).
При выборе претендентов учитывалась игра футболистов с 10-го по 13-й тур чемпионата Италии. В этот период Варди забил 3 гола.
На счету Джейми Варди 149 голов, забитых суммарно в АПЛ и Серии А. Англичанин входит в число лучших бомбардиров этих чемпионатов.
Читайте также:Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
