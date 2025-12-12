38-летний англичанин стал игроком месяца в итальянской Серии А

Нападающий «Кремонезе» Джейми Варди признан лучшим игроком ноября в Серии А.

38-летний футболист обошел Майка Меньяна («Милан»), Лаутаро Мартинеса («Интер»), Давида Нереса («Наполи»), Лео Эстигора («Дженоа») и Николо Дзаньоло («Удинезе»).

При выборе претендентов учитывалась игра футболистов с 10-го по 13-й тур чемпионата Италии. В этот период Варди забил 3 гола.

На счету Джейми Варди 149 голов, забитых суммарно в АПЛ и Серии А. Англичанин входит в число лучших бомбардиров этих чемпионатов.