Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет

Когда-то популярным был анекдот о Кремоне и ее основном бизнесе – производстве скрипок, сосредоточенном на одной улице. Мол, вывеска на магазине «Амати» говорит: «Здесь продаются самые лучшие скрипки в мире». Вывеска на магазине Гварнери убеждает: «Здесь продаются лучшие скрипки во Вселенной». Однако пройдите немного дальше и на магазине Страдивари увидите вроде бы скромную, но убедительную рекламу: «Здесь продаются лучшие скрипки на этой улице!».

Джейми Варди в здешней команде «Кремонезе» имеет актуальную цену, по версии transfermarkt.de, всего-то 1 миллион евро. И в свои почти 39 он не является, безусловно, лучшим форвардом Вселенной, мира, Англии или Серии А. А вот лучшим на кремонских улицах вполне может стать. «Для меня возраст – это только число. Я всегда говорил, что пока мои ноги будут делать то, что делали раньше, и будут чувствовать себя такими же свежими, как сейчас, я буду продолжать играть. Нет никаких признаков замедления, поэтому я буду отдавать все для этого клуба», – так Варди ответил итальянскому медийщику перед стартом апеннинского этапа своей карьеры, когда тот выразил скепсис по поводу кондиций ветерана.

Легендарный итальянский тенор Андреа Бочелли, в свое время, знакомясь с Джейми как игроком «Лестера», сказал: «О, мистер Варди, вы – легенда в Италии!». Что ж, стать легендой на Апеннинах, будучи игроком английского клуба, но под руководством итальянского тренера, можно. Однако подтвердить свою легендарность на родине 4-кратных чемпионов мира в далеко не оптимальном футбольном возрасте куда сложнее, не правда ли?

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

Можно провести параллель между этим, вероятно, уже заключительным этапом игровой карьеры Джейми Варди с финишным этапом творческой карьеры знаменитого итальянского композитора, почти однофамильца Джейми – Джузеппе Верди. Его последняя опера – «Фальстаф» – имела свое своеобразие. Неуловимость и искристость этого музыкального произведения позволяет не задерживать развитие сюжета и создает неповторимый эффект суетливости, близкий по духу комедии Уильяма Шекспира «Виндзорские проказницы», по которой, собственно, написано либретто для «Фальстафа». Так вот: Варди в составе «тигров» пока так же отнюдь не задерживает сюжет, а неуловимость, искристость и кое-где суетливость тоже налицо. Матчи с участием Варди – событийны, словно та опера, и сам британский нападающий постоянно оказывается в эпицентре событий. То он забьет нелегитимный гол, к которому скептически отнесется ВАР, то пообщается с арбитром менее или более эмоционально, то получит очередной «горчичник», то, наконец, забьет в ворота мастеровитой «Аталанты», умело сыграв на добивании, прочувствовав сполна голевую привлекательность момента. Кстати, на этот гол очень бурно отреагировала многочисленная семья английского легионера на трибунах. И что интересно: я не могу оценить игру Варди в матчах за «Кремонезе» как однозначно хорошую или однозначно плохую. В том-то и дело, что она сверкает разноцветьем.

Отмечу, что если поначалу тепловая карта передвижений Варди в серо-красной футболке «Кремонезе» содержала в себе информацию о его безоговорочном тяготении к левому флангу, то уже во встрече против «бергамаски» – пока что лучшей для британца на Апеннинах, расцветка этой карты выглядела более сбалансированной. Отмечу еще один интересный штрих: в неудачном для кремонцев выездном матче против «Интера» (фаворит выиграл со счетом 4:1) 179-сантиметровый Варди выиграл все верховые дуэли во время обороны своих ворот! Здесь, конечно, можно ссылаться на его незаурядный британский опыт борьбы на втором этаже и искать именно в этом какое-то логическое объяснение упомянутому факту, однако, как бы то ни было, а факт есть факт.

В последнее время британец регулярно выходит в основе «Кремонезе», а тамошняя тифозерия, похоже, выбрала себе нового любимца. Варди, кстати, выражал восторг от встречи, которую ему устроили кремонские ультрас, и даже сравнил ее с тем, как в свое время тифози «Ювентуса» встречали Криштиану Роналду.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

Оценки англичанина в том или ином матче? Они стабильно ниже семерки, по крайней мере, по версии авторитетного sofascore.com. После матча с «Дженоа», в котором кремонцы одержали заслуженную выездную победу (2:0), прочитал на одном из итальянских сайтов, что, мол, наличие Варди в команде позволяет проявить свои таланты другому форварду – Федерико Бонаццоли. Действительно, Бонаццоли отыграл в Генуе на высоком уровне, отличившись дублем. Особенно рекомендую посмотреть первый гол Феде в той игре – изысканная бисиклета как проявление высокого мастерства! Не могу сказать, что я полностью согласен с такой точкой зрения апеннинских медийщиков (субъектность, собственно, самого Бонаццоли я бы не отрицал), однако само наличие такого мнения показательно, не правда ли? И здесь же еще одна информация к размышлению на эту тему. В книге «Из ниоткуда», описывающей весьма тернистый путь Джейми к вершинам, приведен такой эпизод. Когда Варди узнал, что в Риме его, игрока «Лестера», очень уважают и даже прозвали «Цезарь», он отреагировал так: вежливо поблагодарил, однако сказал, что Цезарь – не он, а вся команда!

Обращу внимание на несколько интересных моментов из того же матча против генуэзцев. Алленаторе кремонцев Давиде Никола, чтобы освежить атаку во 2-м тайме, заменил именно героя матча Бонаццоли, а британца-ветерана оставил на поле. Вероятно, не только я задавался тогда вопросом, почему так (ведь, чего греха таить, удельный вес точных передач у британца был очень уж низким: едва превысил 40%-ную отметку). Ответ мы увидели вскоре. На 72-й минуте возрастной форвард «тигров» пошел прессинговать вратаря «грифонов» Николу Леали, забрал у того мяч, и кипер вынужден был фолить на англичанине (на желтую карточку!) где-то неподалеку от углового флажка, признавая свое бессилие. Добросовестный прессинг, и никакой усталости! А, если возвращаться к 1-му тайму, то мне запомнились воистину дирижерские (от музыкальных параллелей никуда не деться!) жесты Джейми, когда где-то в конце первого получаса игры он характерными движениями рук призвал партнеров играть выше, прессинговать защитников «дженоани», несмотря на то, что серо-красные уже и вели в выездной встрече. Ну, и режиссеры трансляций Серии А все время профессионально выхватывают лицо британца во время игр. Даже когда в матче наступает пауза, на лице Джейми написана решительность и неизбывная жажда борьбы. Эти добродетели ой как понадобятся, прежде всего, во время противостояния с «Ювентусом» в эту субботу.

Варди и Давиде Никола? Поладят ли? Ну, британец отметил, что во время первой встречи они проговорили час, и он увидел страсть в глазах наставника, что сразу вызвало симпатию. В схеме 3–1–4–2, исповедуемой 52-летним менеджером (а Джейми называет коуча своей команды именно так, на британский манер) место левого форварда, похоже, на постоянной основе будет принадлежать Варди. В этом контексте британцу, очевидно, понадобится положительный опыт работы с другим итальянским наставником – Клаудио Раньери, под руководством которого Джейми стал чемпионом Англии. Сам Варди отмечал в частности умение Раньери найти нужные ноты (даже тембр!) в общении, мол, коуч обращается с такой интонацией, что я просто не могу подвести его.

Быт? Ну, проживание в 2-миллионной (если считать в фунтах стерлингов) вилле на озере Гарда и ускоренный курс итальянского (как не без юмора отмечают британские медийщики, особое внимание – «красочным ругательным словам») – чем не ответ на бытовые вопросы, даже если таковые вообще возникали! Что ж, удачи Варди на Гарде!

Алексей РЫЖКОВ