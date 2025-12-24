ОФИЦИАЛЬНО. С Лацио сняли трансферный бан

Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Италия
24 декабря 2025, 14:33 | Обновлено 24 декабря 2025, 14:53
0

Римляне смогут подписывать новичков во время зимнего трансферного окна

Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Лацио» сообщил о снятии с клуба ограничений относительно возможности совершать трансферы, благодаря чему он сможет подписывать новичков во время зимнего трансферного окна:

«Лацио может действовать свободно на январском трансферном рынке.

Начинается новая фаза сезона, в ходе которой клуб тщательно и ответственно оценивает каждую возможность, полезную для укрепления спортивного проекта.

Четкое видение, постоянная работа и обдуманные решения: клуб продолжает свой путь с целью создания ценности, соблюдая собственную идентичность и программы развития.

Ожидаемый результат, который подтверждает прочность и стабильность клуба.

Будущее строится шаг за шагом», – говорится в заявлении клуба.

«Лацио» не мог подписывать новичков во время летнего трансферного окна из-за проблем с финансовыми отчетами.

Иван Чирко
