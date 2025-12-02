Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Варди набирает обороты. Англичанин – среди лучших бомбардиров АПЛ + Серии А
Италия
02 декабря 2025, 14:02 | Обновлено 02 декабря 2025, 14:26
327
1

Варди набирает обороты. Англичанин – среди лучших бомбардиров АПЛ + Серии А

Лишь один гол отделяет нападающего «Кремонезе» от юбилейной отметки

02 декабря 2025, 14:02 | Обновлено 02 декабря 2025, 14:26
327
1 Comments
Варди набирает обороты. Англичанин – среди лучших бомбардиров АПЛ + Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

Джейми Варди, который сделал дубль за «Кремонезе» в победном матче 13-го тура итальянской Серии А против «Болоньи», имеет теперь в активе 149 голов, суммарно забитых в АПЛ и чемпионате Италии.

Среди всех футболистов, которые забивали хотя бы один гол в этих двух чемпионатах, начиная с сезона 1992/93, Джейми Варди находится на высоком 8-м месте.

В активе англичанина 145 голов, забитых за «Лестер», и уже 4 за «Кремонезе». Следующий гол станет для Варди юбилейным, 150-м в данном рейтинге.

Рекордсменом продолжает быть Мохамед Салах, который забил 225 голов в составе «Челси», «Фиорентины», «Ромы» и «Ливерпуля».

На 20 голов меньше египтянина имеет Ромелу Лукаку: 205 голов, забитых за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Челси», «Рому» и «Наполи».

Игроки с наибольшим суммарным количеством голов в АПЛ и Серии А, начиная с сезона 1992/93

  • 225 – Мохамед Салах (Челси, Фиорентина, Рома, Ливерпуль)
  • 205 – Ромелу Лукаку (Эвертон, Манчестер Юнайтед, Интер, Челси, Рома, Наполи)
  • 184 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Ювентус)
  • 178 – Тьерри Анри (Ювентус, Арсенал)
  • 173 – Златан Ибрагимович (Ювентус, Интер, Милан, Манчестер Юнайтед)
  • 173 – Эрнан Креспо (Парма, Лацио, Интер, Челси, Милан, Дженоа)
  • 157 – Эдин Джеко (Манчестер Сити, Рома, Интер)
  • 149 – Джейми Варди (Лестер Сити, Кремонезе)
  • 143 – Винченцо Монтелла (Сампдория, Рома, Фулхэм)
  • 136 – Андрей Шевченко (Милан, Челси)
  • 130 – Гонсало Игуаин (Наполи, Ювентус, Милан, Челси)
  • 129 – Оливье Жиру (Арсенал, Челси, Милан)
  • 129 – Джанфранко Дзола (Наполи, Парма, Челси, Кальяри)
  • 124 – Эдинсон Кавани (Палермо, Наполи, Манчестер Юнайтед)
  • 123 – Карлос Тевес (Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ювентус)
По теме:
Восстановление форварда Ювентуса займет до пяти месяцев
Варди развлекается в Италии. Дубль Джейми помог похоронить Болонью
Лаутаро Мартинес вышел на 4-е место среди лучших бомбардиров Интера
Джейми Варди Серия A чемпионат Италии по футболу Кремонезе статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Футбол | 02 декабря 2025, 06:23 31
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо

Динамо уступило Полтаве, а Шахтер с трудом спас игру с Кривбассом

Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Футбол | 01 декабря 2025, 15:51 8
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?

Ожидается, что в январе 2026 года вингер сборной Украины присоединится к «Страсбургу»

Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Футбол | 02.12.2025, 12:43
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Футбол | 02.12.2025, 14:51
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Легенда Динамо: «Я все проиграл в казино, подробности говорить не хочу»
Футбол | 02.12.2025, 08:17
Легенда Динамо: «Я все проиграл в казино, подробности говорить не хочу»
Легенда Динамо: «Я все проиграл в казино, подробности говорить не хочу»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
У мне був скепсис щодо переходу Варді в Кремонезе. Все таки стільки років в одному клубі. Але він зумів відносно непогано адаптуватися
Ответить
+1
Популярные новости
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 26
Футбол
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
01.12.2025, 11:14
Футбол
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 4
Бокс
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 8
Футбол
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем