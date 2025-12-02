Варди набирает обороты. Англичанин – среди лучших бомбардиров АПЛ + Серии А

Джейми Варди, который сделал дубль за «Кремонезе» в победном матче 13-го тура итальянской Серии А против «Болоньи», имеет теперь в активе 149 голов, суммарно забитых в АПЛ и чемпионате Италии.

Среди всех футболистов, которые забивали хотя бы один гол в этих двух чемпионатах, начиная с сезона 1992/93, Джейми Варди находится на высоком 8-м месте.

В активе англичанина 145 голов, забитых за «Лестер», и уже 4 за «Кремонезе». Следующий гол станет для Варди юбилейным, 150-м в данном рейтинге.

Рекордсменом продолжает быть Мохамед Салах, который забил 225 голов в составе «Челси», «Фиорентины», «Ромы» и «Ливерпуля».

На 20 голов меньше египтянина имеет Ромелу Лукаку: 205 голов, забитых за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Челси», «Рому» и «Наполи».

Игроки с наибольшим суммарным количеством голов в АПЛ и Серии А, начиная с сезона 1992/93