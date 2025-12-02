Варди набирает обороты. Англичанин – среди лучших бомбардиров АПЛ + Серии А
Лишь один гол отделяет нападающего «Кремонезе» от юбилейной отметки
Джейми Варди, который сделал дубль за «Кремонезе» в победном матче 13-го тура итальянской Серии А против «Болоньи», имеет теперь в активе 149 голов, суммарно забитых в АПЛ и чемпионате Италии.
Среди всех футболистов, которые забивали хотя бы один гол в этих двух чемпионатах, начиная с сезона 1992/93, Джейми Варди находится на высоком 8-м месте.
В активе англичанина 145 голов, забитых за «Лестер», и уже 4 за «Кремонезе». Следующий гол станет для Варди юбилейным, 150-м в данном рейтинге.
Рекордсменом продолжает быть Мохамед Салах, который забил 225 голов в составе «Челси», «Фиорентины», «Ромы» и «Ливерпуля».
На 20 голов меньше египтянина имеет Ромелу Лукаку: 205 голов, забитых за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Челси», «Рому» и «Наполи».
Игроки с наибольшим суммарным количеством голов в АПЛ и Серии А, начиная с сезона 1992/93
- 225 – Мохамед Салах (Челси, Фиорентина, Рома, Ливерпуль)
- 205 – Ромелу Лукаку (Эвертон, Манчестер Юнайтед, Интер, Челси, Рома, Наполи)
- 184 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Ювентус)
- 178 – Тьерри Анри (Ювентус, Арсенал)
- 173 – Златан Ибрагимович (Ювентус, Интер, Милан, Манчестер Юнайтед)
- 173 – Эрнан Креспо (Парма, Лацио, Интер, Челси, Милан, Дженоа)
- 157 – Эдин Джеко (Манчестер Сити, Рома, Интер)
- 149 – Джейми Варди (Лестер Сити, Кремонезе)
- 143 – Винченцо Монтелла (Сампдория, Рома, Фулхэм)
- 136 – Андрей Шевченко (Милан, Челси)
- 130 – Гонсало Игуаин (Наполи, Ювентус, Милан, Челси)
- 129 – Оливье Жиру (Арсенал, Челси, Милан)
- 129 – Джанфранко Дзола (Наполи, Парма, Челси, Кальяри)
- 124 – Эдинсон Кавани (Палермо, Наполи, Манчестер Юнайтед)
- 123 – Карлос Тевес (Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ювентус)
