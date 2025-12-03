Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Один из старейших клубов Англии оштрафован на шесть баллов
Англия
ОФИЦИАЛЬНО. Один из старейших клубов Англии оштрафован на шесть баллов

«Шеффилд Уэнсдей» получил второе наказание от Английской футбольной лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Шеффилд Уэнсдей

Английская футбольная лига (EFL) подтвердила, что с «Шеффилд Уэнсдей» снято еще шесть очков, в результате чего находящийся в тяжелом положении клуб, оказался на самом дне Чемпионшипа с показателем в минус десять очков.

Сообщение о наказании появилось в понедельник, 1 декабря. Санкции были наложены на клуб из-за невыплаты зарплат игрокам в марте, мае и июне этого года.

В октябре «Шеффилд Уэнсдей» был оштрафован на 12 очков после того, как бывший владелец Дейфон Чансири, который также был отстранен от должности владельца клуба Английской футбольной лиги (EFL), перевёл его под внешнее управление.

«Шеффилд Уэнсдей» основан в 1867 году и является одним из старейших футбольных клубов Англии. В своей истории «совы» четыре раза становились чемпионами Англии, трижды выигрывали Кубок Англии, по одному разу побеждали в Кубке лиги и Суперкубке.

«Шеффилд» отстает от ближайшего конкурента в турнирной таблице на 23 балла – «Норвич» разместился на 23-й позиции.

По теме:
Ливерпуль – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лидс – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Шеффилд Уэнсдей штрафы санкции
Николай Тытюк Источник: The Guardian
