Микель АРТЕТА: «Я молюсь, чтобы этот футболист заиграл так, как раньше»
Коуч Арсенала высказался о Габриеле Жезусе
Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета похвалил восстановившегося от тяжелого повреждения бразильского форварда Габриэля Жезуса.
«Он был очень счастлив, и, если не ошибаюсь, сегодня это был его 100-й матч. Это объясняет его путь, на котором было много препятствий. Но я молюсь, чтобы благодаря невероятной стойкости, борьбе и духу он смог через 11 месяцев играть так, как играл раньше. Замечательно, что он вернулся», – сказал Артета.
Поединок Кубка лиги против Кристал Пелас стал 100-м для Жезуса в футболке Арсенала. Бразильский форвард забил 26 голов и отдал 20 ассистам.
