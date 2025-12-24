Микель АРТЕТА: «Я молюсь, чтобы этот футболист заиграл так, как раньше»

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета похвалил восстановившегося от тяжелого повреждения бразильского форварда Габриэля Жезуса.

«Он был очень счастлив, и, если не ошибаюсь, сегодня это был его 100-й матч. Это объясняет его путь, на котором было много препятствий. Но я молюсь, чтобы благодаря невероятной стойкости, борьбе и духу он смог через 11 месяцев играть так, как играл раньше. Замечательно, что он вернулся», – сказал Артета.

Поединок Кубка лиги против Кристал Пелас стал 100-м для Жезуса в футболке Арсенала. Бразильский форвард забил 26 голов и отдал 20 ассистам.