ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб получил наказание в минус 12 очков
У Шеффилд Уэнсдей отобрали очки за финансовые нарушения
Клуб английского Чемпионшипа Шеффилд Уэнсдей получил наказание в виде минус 12 очков в турнирную таблицу из-за администрации, которую лига была вынуждена ввести.
Шеффилд Уэнсдей последние сезоны испытывает серьезные финансовые проблемы и не может найти нового владельца, поэтому Чемпионшип временно взял управление на себя.
Причиной решения стали большие задолженности по зарплате.
После штрафа команда остается на последнем месте в таблице с минус шестью пунктами.
