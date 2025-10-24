ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб получил наказание в минус 12 очков

Клуб английского Чемпионшипа Шеффилд Уэнсдей получил наказание в виде минус 12 очков в турнирную таблицу из-за администрации, которую лига была вынуждена ввести.

Шеффилд Уэнсдей последние сезоны испытывает серьезные финансовые проблемы и не может найти нового владельца, поэтому Чемпионшип временно взял управление на себя.

Причиной решения стали большие задолженности по зарплате.

После штрафа команда остается на последнем месте в таблице с минус шестью пунктами.