24 октября 2025, 19:59 | Обновлено 24 октября 2025, 20:52
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб получил наказание в минус 12 очков

У Шеффилд Уэнсдей отобрали очки за финансовые нарушения

Sky Sports

Клуб английского Чемпионшипа Шеффилд Уэнсдей получил наказание в виде минус 12 очков в турнирную таблицу из-за администрации, которую лига была вынуждена ввести.

Шеффилд Уэнсдей последние сезоны испытывает серьезные финансовые проблемы и не может найти нового владельца, поэтому Чемпионшип временно взял управление на себя.

Причиной решения стали большие задолженности по зарплате.

После штрафа команда остается на последнем месте в таблице с минус шестью пунктами.

